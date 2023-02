L’accessibilité universelle, un parcours

Handicap

Publié le 06/02/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

À quelques jours de l’anniversaire de la loi de 2005 sur le handicap, qui considérait l’accessibilité universelle comme un objectif atteignable en 2015, l’Apact – qui fête quant à elle ses dix ans – constate les progrès et espoirs déçus. Il reste beaucoup à faire pour obtenir l’accessibilité universelle, concept qui pourrait intervenir dès la conception des produits ou services.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

À l’occasion des dix ans de l’Apact (Association pour la promotion de l’accessibilité et de la conception pour tous), Carole Guéchi, déléguée ministérielle à l’Accessibilité, au handicap et à l’inclusion au ministère de la Transition écologique, l’avoue : l’accessibilité universelle n’est toujours pas une réalité. Pour y parvenir, elle milite pour que les avis des commissions départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) soient des avis conformes sur l’accessibilité, à l’instar des avis des pompiers sur la sécurité.

Bientôt la fin des Ad’Ap

Pour Carole Guéchi, les comptes ne sont pas bons : en 2015, au début du dispositif des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP), qui lèvent la contrainte de l’accessibilité pour les établissements recevant du public (ERP) et pour les ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Santé Social E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Santé Social pendant 30 jours J’en profite

Cet article est en relation avec le dossier