Accessibilité des transports : « les besoins sont encore plus importants aujourd’hui » qu’en 2015

Handicap

Publié le 07/02/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Comme les établissements recevant du public, les transports en commun doivent respecter la loi "handicap" de 2005 et ont pu bénéficier d'Ad'Ap pour obtenir un délai de réalisation des travaux. Carole Guechi, déléguée ministérielle à l'accessibilité, fait le point sur la situation.

Quel est le bilan des schémas directeurs d’accessibilité programmée (SD’AP) dans le ferroviaire ?

Concernant le transport ferroviaire, il y a un schéma national d’accessibilité en cours depuis 2015 et des schémas régionaux d’accessibilité qui sont pilotés par chaque région en qualité de chef de file puisque chacune est autorité organisatrice de la mobilité (hors Corse ). Je peux saluer le travail accomplis par les acteurs du ferroviaire qui sans mauvais jeu de mots, ont su prendre le train de l’accessibilité. En 7 ans, il y a une vraie ingénierie de l’accessibilité qui s’est développée au sein de la SNCF, de SNCF Réseau et de Gares et Connexions en particulier.

A propos du schéma national ferroviaire qui regroupe les 160 plus grandes gares de France, classées en gares ...

