Bonification du bouclier tarifaire et de l’amortisseur électricité pour 2023

Energie

Publié le 06/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret du 3 février modifie des modalités d’application de l’amortisseur électricité pour 2023. Il a pour objet la bonification de l’amortisseur électricité pour les TPE, la clarification de l’éligibilité des PME du transport ferroviaire et la correction d’erreurs de rédaction.

Un autre décret du même jour crée une aide supplémentaire pour les TPE bénéficiaires du bouclier tarifaire et de l’amortisseur électricité afin d’assurer une limitation du prix moyen sur l’année 2023 à 230 €/MWh hors taxe et hors TURPE et apporte des corrections aux décrets mettant en œuvre les boucliers tarifaires sur l’électricité et le gaz aux logements collectifs pour le second semestre 2022 et pour 2023.