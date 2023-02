Le plan d’actions qui veut (re)lancer la géothermie

Encore largement sous-exploité, le potentiel géothermique a été remis sur le devant de la scène par un plan d’actions présenté jeudi 2 février. Les collectivités territoriales sont appelées à participer à la dynamique de promotion de la technologie, à équiper leurs bâtiments tertiaires et à davantage valoriser l’énergie du sous-sol dans leurs réseaux de chauffage.

La géothermie, terre promise des énergies renouvelables

Il n’y a pas que l’électricité dans la vie. Plutôt snobée par le projet de loi « énergies renouvelables », qui devrait être adopté définitivement mardi 7 février (voir notre article), la géothermie revient sur le devant de la scène grâce à un plan gouvernemental présenté jeudi 2 février. Objectif : s’appuyer sur les calories du sous-sol pour décarboner la production de chaleur qui représente près de la moitié de l’énergie finale française et dont l’origine est fossile à 60 %. Et produire au passage du froid renouvelable en période estivale afin d’éviter une explosion du nombre d’installations de climatiseurs individuels.

Cibles lointaines

La géothermie a été identifiée à de nombreuses reprises comme une technologie sous-employée. Que l’on cherche à jouer sur les différentiels de température entre l’air ambiant et celle du sol à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres (géothermie de surface). Ou que l’on veuille se connecter à des nappes d’eau naturellement chaude de couches géologiques profondes comme le Dogger, le Trias, le Crétacé. La programmation pluriannuelle de l’énergie fixe d’ailleurs des objectifs ambitieux : 4,6 TWh de chaleur finale en 2023 et 5 à 7 TWh en 2028 pour la géothermie de surface ; respectivement 2,9 TWh puis 4 à 5,2 TWh en ce qui concerne la géothermie profonde.

Ces cibles ne pourront pas être atteintes au rythme actuel. Les ventes de pompes à chaleur géothermique se sont même effondrées depuis l’année 2008 où elles avaient connu une embellie.

Un besoin d’animation

Basé en partie sur les recommandations d’un rapport du haut-commissariat au plan dédié à la géothermie de surface, le plan gouvernemental suit plusieurs pistes. L’État veut former davantage de foreurs et finaliser le travail de cartographie réglementaire qui permettra à davantage de porteurs de projets de bénéficier d’un régime de déclaration simplifié. Il entend surtout accroître les aides apportées aux ménages qui délaissent une chaudière fossile au profit d’une pompe à chaleur géothermique. « On a deux instruments, explique un conseiller du ministère de la Transition énergétique : les certificats d’économie d’énergie et Maprimerénov’ ». Tous deux seront abondés. Les ménages les plus modestes pourront obtenir jusqu’à 90 % du coût de leur installation. Les autres disposeront de 5 000 euros (contre 2 500 auparavant).

Les collectivités ont un rôle à jouer afin d’accompagner le mouvement. Des sondes sur nappe peu profondes aux « corbeilles », un dispositif qui ne nécessite pas de forage, « chaque territoire a un type de géothermie qui lui est adapté », insiste Virginie Schmidlé-Bloch, secrétaire générale de l’Association française des professionnels de la géothermie (AFPG). Pour autant, on a besoin d’animateurs qui accompagnent les ménages dans leurs démarches, qui leur expliquent les enjeux, qui les rassurent… Plusieurs régions se sont appropriées le sujet. D’autres non. « Parfois, on ne trouve même pas de structures porteuses, poursuit-elle. Pour le moment, c’est un peu du bidouillage ».

Promesse de garanties

Les communes ou les intercommunalités sont aussi attendues pour lancer des projets sur leurs propres bâtiments qui peuvent bénéficier du fonds chaleur géré par l’Agence de la transition écologique (Ademe). Le plan prévoit entre autres de signer d’ici l’été six nouveaux contrats patrimoniaux ou territoriaux dont l’objet est de rassembler des projets qui, seuls, n’atteindraient pas les seuils du fonds.

Enfin, les perspectives des réseaux de chaleur valorisant la géothermie sont énormes, bien que plus sectorisées. L’État entend faire en sorte qu’une trentaine de nouveaux projets de géothermie profonde voient le jour d’ici 2030. Cela passera notamment par un renforcement du fonds chaleur et du fonds de garantie qui rembourse en partie les frais des porteurs de projets dont les forages sont infructueux. Cet outil portait jusqu’alors jusqu’à sur 65 % des dépenses, sauf en Île-de-France où la région abonde le fonds à 90 %. Depuis un an et demi, des discussions sont en cours avec la Commission européenne afin que l’Ademe puisse généraliser ce taux de 90 % à l’ensemble du territoire national.