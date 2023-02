Hausse préoccupante de la mortalité des cyclistes en 2022

Sécurité routière

Publié le 06/02/2023 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Selon les chiffres provisoires publiés par la Sécurité routière, l’année 2022 a été plus meurtrière pour les cyclistes qu’en 2019. 244 cyclistes sont décédés sur les routes. Un chiffre en hausse de 30 %. Par ailleurs, 34 usagers de trottinettes ont trouvé la mort l’année dernière.

C’est sans aucun doute le principal enseignement à tirer du bilan quasi-définitif de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), dévoilé le 31 janvier : 244 cyclistes ont perdu la vie en 2022, soit une hausse de 30 % par rapport à 2019, dernière année de référence avant la pandémie.

« Malheureusement, et cela va de pair avec le développement des mobilités douces, il y a une hausse préoccupante de la mortalité des cyclistes et des utilisateurs d’engins de déplacement personnel motorisés » a regretté Florence Guillaume, la nouvelle déléguée interministérielle à la sécurité routière. Les utilisateurs d’EDPm, ont également payé un lourd tribut, puisque 34 d’entre eux ont été tués, 23 en agglomération et 9 hors agglomération. Ce sont 10 personnes tuées de ...

