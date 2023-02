Christophe Béchu veut convertir les collectivités à la dette verte

Finances locales

Publié le 03/02/2023 • Par Cédric Néau Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actualité Club finances, France

Devant des élus locaux et des parlementaires, Christophe Béchu a poussé le secteur local à s’endetter pour financer la transition écologique lors d’une rencontre à l’Assemblée nationale sur le thème du financement de la transition écologique dans les collectivités territoriale. Vœux pieux ou virage radical ?

« On pourrait travailler sur une dette permettant d’éviter des dépenses à venir et des gains climatiques immédiats, c’est l’idée de la dette verte ». C’est avec cette proposition détonante que le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, a ouvert une rencontre organisée, le 2 février 2023, à l’initiative du député de la Gironde Thomas Cazenave (Renaissance) et président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation portant sur les façons « d’accélérer l’investissement des collectivités territoriales dans la transition écologique ».

La transition ne « pourra se faire qu’avec les collectivités territoriales »