Métiers, mobilité… le succès de l’espace dédié aux 11-30 ans

Publié le 10/02/2023 • Par Fanny Laison • dans : France, Innovations et Territoires

L’interco a créé à Bressuire, en septembre 2021, une cité de l’information qui est mise à la disposition des jeunes et des acteurs en lien avec sa politique dédiée à la jeunesse. Les jeunes y trouvent des informations et des interlo­cuteurs capables de répondre aux problématiques de leur âge.

Chiffres-clés Budget : 4,80 M€, dont 2 M€ financés par l’agglo, 1 M€ par l’Etat et 700 000 € par la région Nouvelle-Aquitaine.

[CA du bocage Bressuirais, Deux-Sèvres, 33 communes, 74 000 hab.]

Dans le bocage Bressuirais, les 11-30 ans représentent près de 20 % de la population. Une part assez importante pour un territoire rural, qui a motivé la création de la cité de la jeunesse et des métiers (CJM).

Ouvert en septembre 2021 à Bressuire, cet espace de 1 200 mètres carrés est utilisé par une quarantaine de structures. Cinq y ont leurs locaux : le service « jeunesse » de la communauté d’agglo (CA) du bocage Bressuirais, le point « info jeunes », la maison de l’emploi, dont dépend la mission locale, la maison des adolescents, gérée par le département des Deux-Sèvres, et l’association Bocage Gâtine jeunesse, qui anime le projet « jeunesse » du territoire. Les autres y assurent des permanences ponctuelles ou régulières.

12 000 passages en un an

« En 2014, lors de la création de l’agglo, nous avons commencé à élaborer une politique “jeunesse” dont l’un des axes était de s’adresser à tous les jeunes, relate André Guillermic, vice-président chargé de la jeunesse, des sports, de la politique de la ville et de la santé. Nous avons d’abord maillé le territoire avec des référents “jeunesse”, mais nous voulions aussi créer un site qui rassemble tous les partenaires. »

En concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués, le service « jeunesse » de l’agglo a donc conçu ce lieu où les habitants âgés de 11 à 30 ans trouvent, pour chaque tranche d’âge, des informations et des interlo­cuteurs capables de répondre à leurs problématiques. Que celles-ci concernent la mobilité, l’emploi, le logement, la santé, la citoyenneté ou l’estime de soi.

Construite à côté de la gare où 45 cars scolaires transitent chaque jour, la CJM comptabilise un peu moins de 12 000 passages en seulement un an d’acti­vité. « Quand j’ai pris mes fonctions, je me disais que si nous en avions 2 500 en un an, ce serait déjà pas mal », se réjouit Pierre-Alexandre Gagnant, le directeur. Ce qui plaît aux collégiens et lycéens qui attendent le bus pour rentrer chez eux ? ­L’espace « convivial » pour discuter et boire un verre, le ­coworking, l’espace documen­taire, ainsi que les ­animations organisées dans le hall. « Nous prenons l’action “jeunesse” à rebours, analyse le directeur. Nous attirons les jeunes grâce à un lieu de vie aidant et sécuri­sant pour ensuite créer des choses avec eux. »

Appui pour les communes

Succès en matière de fréquentation, la toute jeune CJM doit toutefois améliorer la médiation auprès de son public cible. « Ce n’est pas évident de leur faire comprendre qu’il y a un service public prêt à les soutenir dans leurs projets », observe Pierre-Alexandre Gagnant. Le budget du dispositif « microprojet jeunes » , qui apporte une aide maximum de 1 000 euros, n’a ainsi été utilisé qu’à moitié en 2022.

Des actions de communication sont donc prévues dans les collèges et lycées afin de mieux faire connaître les services de la CJM. Tout en veillant à ne pas « phagocyter » l’animation en direction des jeunes du territoire. « Nous sommes une structure communautaire, souligne le directeur. Les communes peuvent s’appuyer sur nous pour mener leurs propres actions. » l

Contact : Pierre-Alexandre Gagnant, directeur de la cité de la jeunesse et des métiers, jeunesse@agglo2b.fr « Le hall de 300 mètres carrés permet d’inviter des entreprises » Alain Robin, directeur de la maison de l’emploi du bocage Bressuirais « La maison de l’emploi est l’une des cinq structures présentes en permanence au sein de la cité de la jeunesse et des métiers [CJM]. Même si nous sommes une structure reconnue de l’insertion sociale et professionnelle, le fait d’être installés là nous permet d’être mieux identifiés par les jeunes. C’est aussi un lieu où il est plus facile d’organiser des événements qui leur sont destinés. Non seulement parce que le hall de 300 mètres carrés permet d’inviter des entreprises, de montrer du matériel, de donner à voir la réalité des métiers, mais aussi parce qu’il permet de capter ce public. Quand ils entrent à la CJM, ils ne viennent pas forcément pour la Semaine des métiers, mais ils auront forcément l’information qu’elle a lieu à tel moment. »

Thèmes abordés Aménagement rural

Jeunesse