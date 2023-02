Tout un quartier et un centre aquatique chauffés aux datas !

Publié le 10/02/2023 • Par Alexandra Delmolino • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France, Innovations et Territoires

Dès 2024, la chaleur issue d’un data center servira à couvrir à 100 % les besoins énergétiques d’un quartier. Un géant mondial de l’hébergement informatique s'est engagé à fournir gratuitement au réseau durant quinze ans la chaleur produite par son nouveau data center de Saint-­Denis pour ­alimenter la zone d’aménagement concerté de Plaine ­Saulnier et le centre aquatique olympique

Chiffres-clés Budget : 4,3 M € financés par Plaine commune énergie (2,8 M €) et la métropole du Grand Paris en tant que maître d’ouvrage de l’aména­gement de la ZAC (1,5 M €).

[Syndicat mixte Smirec, Seine-Saint-Denis, 11 adhérents, 426 500 hab.]

Avec une rentrée plombée par la crise énergétique, les collectivités équipées d’un réseau de chaleur mesurent leur chance. Ce mode de chauffage urbain leur permet de s’appuyer sur des énergies renouvelables locales favorisant la stabilité tarifaire du service. C’est le cas du Smirec, le syndicat mixte des réseaux d’énergie calorifique, en Seine-Saint-­Denis, qui possède le deuxième plus grand réseau ­francilien.

Créé à la fin des années 50 à Saint-­Denis, il alimente 68 000 ­équivalents – ­logements sur six communes avec plus de 50 % d’énergie renouvelable (biogaz, géo­thermie et biomasse). Son exploitation est déléguée à Plaine commune énergie, filiale d’Engie, sur 70 kilomètres. C’est sur cette infrastructure ancienne qu’une initiative assez unique en ­France a été menée.

Sous forme d’eau à 28 °C

Elle rassemble le Smirec, Plaine commune énergie et Equinix, un géant mondial de l’hébergement informatique, dans un partenariat original signé en septembre. Equinix s’y engage à fournir gratuitement au réseau durant quinze ans la chaleur produite par son nouveau data center de Saint-­Denis pour ­alimenter la zone d’aménagement concerté de Plaine ­Saulnier et le centre aquatique olympique.­

Equinix a investi 1 million d’­euros sur les 50 prévus pour la construction de son site afin de collecter la chaleur dégagée par le refroidissement de ses serveurs. Il valorisera par ce biais 6,6 mégawatts de chaleur, livrée sous forme d’eau à 28 °C. Avant d’être distribuée sur le réseau, elle devra, pour s’y ajuster, être chauffée à 65 °C par trois pompes à chaleur, nécessitant un apport d’énergie fossile de 25 %.

La production de chaleur atteindra ainsi 10 800 mégawattheures, à 75 % d’origine renouvelable. Elle couvrira entièrement les besoins énergétiques (en chauffage et eau chaude sanitaire) du nouveau quartier à partir de 2024. Le ­délégataire commencera les travaux de ­raccor­dement cette année. « Ce projet augmentera la production de chaleur du réseau de 2,5 %. Il ­constitue pour l’instant un petit pas, mais il est exemplaire. Il pourra être reproduit par les futurs data centers qui s’installeront sur le territoire », estime Jean-­Christophe ­Allué, directeur territorial « Ile-de-­France » chez ­Engie solutions. ­Equinix a d’ailleurs inscrit la valorisation de chaleur fatale (chaleur perdue par le système de refroidissement des équipements électriques, qui est récupérée et valorisée) dans le standard de construction de ses futurs data centers et évoque trois projets concrétisés avec des collectivités dès 2023.

Incitations réglementaires

Le déploiement de cette pratique dépendra également des incitations réglementaires. La loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en ­France a introduit dans les plans climat-air-énergie territoriaux l’étude de son potentiel.

Elle donne le choix aux data centers entre la valorisation de chaleur fatale ou le respect d’un indicateur chiffré sur l’efficacité énergétique, bientôt précisé par décret. La réduction de taxe (TICFE) dont ils bénéficient est aussi conditionnée à un article de la loi, parmi d’autres ­critères.

Contact : Smirec, 01.48.38.20.02.