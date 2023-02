Violences conjugales : l’urgence d’un suivi contre la récidive

Prévention

Publié le 15/02/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Innovations et Territoires

Plus de 200 000 personnes, majoritairement des femmes, sont chaque année victimes de violences conjugales. Outre la protection des victimes, le gouvernement entend prévenir la récidive en prenant mieux en charge les auteurs de violences conjugales. Des suivis individuels ou collectifs sont mis en place pour responsabiliser les auteurs.

En 2021, 208 000 personnes ont porté plainte pour violences conjugales, un chiffre en hausse de 21 % par rapport à 2020, selon le ministère de l’Intérieur. Les femmes sont les principales victimes. En 2021, 122 d’entre elles sont mortes sous les coups de leur conjoint. Longtemps taboue, la question des violences conjugales est aujourd’hui l’une des priorités affichées du gouvernement.

Outre la protection des victimes, ce dernier s’est fixé un nouvel objectif : « prévenir le passage à l’acte et la récidive » en proposant un suivi aux auteurs. À l’issue du Grenelle des violences conjugales, en 2019, il a acté la mise en place de centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA), dont certains s’appuient sur des dispositifs existants. On en dénombre aujourd’hui 30 en France et, à ce jour, un peu plus de 6 000 auteurs y ont été accueillis.

Déni et banalisation des faits

Si un socle commun de prise en charge a été établi, sur le terrain, les dispositifs, financés par l’État, mais aussi par les collectivités, diffèrent. Par ailleurs, d’autres structures, non labellisées CPCA, effectuent également un accompagnement des auteurs. Ouvert dès 2009 sur la communauté urbaine d’Arras (46 communes, 108 700 habitants), le Home des Rosati a été le premier CPCA labellisé en France. Il a largement inspiré le gouvernement. « L’objectif est d’éloigner l’auteur et de prévenir la réitération des violences par un travail de responsabilisation et de prise de conscience des actes commis », explique Jean-Luc Tillard, vice-président de la communauté urbaine, ­cofinanceur du projet.

Concrètement, lorsqu’une décision de justice prononce l’éloignement du domicile d’un auteur de faits de violence, la justice fait appel au Home des Rosati. L’auteur peut ainsi être placé dans un hébergement de l’association Le Coin Familial pour une durée de quelques semaines à plusieurs mois. Il y est soumis à un protocole strict : horaires d’entrée et de sortie, respect du contrôle judiciaire, obligation de participer aux tâches ménagères.

Parallèlement, un suivi socioéducatif est mis en place par l’association Solidarité Femmes Accueil (Solfa). « Les auteurs sont très souvent dans le déni et banalisent les faits commis », souligne Benoît Durieux, directeur du pôle “hébergement-insertion-responsabilisation”. « Notre travail consiste, par un accompagnement individuel ou collectif, à les responsabiliser et à leur faire comprendre la gravité des actes commis. » Spécificité du Home des Rosati, c’est une collectivité qui assure le pilotage. « Le Home des Rosati repose sur le partenariat. C’est la clé du succès, insiste Jean-Luc Tillard. Le taux de récidive après un séjour au Home des Rosati est de 14,5 %, contre 40 à 45 % sans suivi. »

En Bourgogne-Franche-Comté, quatre associations se sont regroupées pour créer le CPCA Les ­Remparts. L’ADDSEA, implantée à Besançon (Doubs), est l’une d’entre elles. « Dès 2018, notre association s’est rapprochée du parquet pour imaginer des actions destinées aux auteurs, pas seulement aux victimes. Il nous semblait déjà essentiel de traiter la problématique sous ces deux angles. Nous voulions notamment proposer des hébergements aux auteurs pour que les victimes, souvent des femmes avec leurs enfants, ne soient plus obligées de fuir leur logement. Le ­Grenelle est venu conforter notre démarche », rappelle ­Sébastien Girin, directeur adjoint du secteur « accueil et ­hébergement logement ».

Des pères de famille de 39 ans en moyenne

L’association dispose désormais de 21 places d’héber­gement dédiées aux auteurs. Ces derniers, pour l’immense majorité sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une convocation par procès-verbal (CPPV), bénéficient d’une assistance psychosociale avec au moins deux entretiens individuels par semaine et deux jours et demi d’ateliers en groupe. Les auteurs accueillis par l’ADDSEA sont à 82 % des pères de famille âgés de 39 ans en moyenne. Ils ont pour la moitié d’entre eux un emploi et rencontrent de nombreuses ­difficultés annexes : 60 % sont confrontés à des addictions, 44 % ont subi des violences dans l’enfance, 50 % présentent un trouble de l’attachement.

« Le thérapeute travaille sur le déni des actes, les facteurs internes déclencheurs de violence, la notion de couple, l’éducation des enfants, etc., mais aussi, notamment lors des groupes de parole, sur les représentations femmes-hommes, le cycle de la violence, la violence conjugale et les risques encourus au regard de la loi », poursuit Sébastien Girin. Dans le même temps, une assistante sociale s’occupe du volet administratif : ouverture de droits sociaux, aide en matière de formation, d’insertion ou de maintien dans l’emploi, recherche de logement pour l’après-accompagnement, etc. En moyenne, les auteurs restent quatre mois, le temps de leur suivi judiciaire, mais certains poursuivent au-delà, de leur propre chef ou dans le cadre d’une décision de mise à l’épreuve prononcée par la justice.

Thérapies de couple

À Marseille, au sein de l’association La Durance (non labellisée CPCA), l’accompagnement des auteurs adressés par le parquet passe par un groupe thérapeutique avec un module de 21 séances d’1h30 tous les quinze jours. L’association, qui existe depuis 1987, propose également des thérapies de couple, cette fois en dehors de toute procédure judiciaire. « Dans ce cas-là, c’est souvent la victime qui nous contacte », explique Catherine Vasselier-Novelli, psychologue et psychothérapeute, à la tête de l’association. « Elle ne souhaite pas se séparer, mais veut que le climat de violence cesse. Nous menons alors des entretiens avec chaque membre du couple pour évaluer si une ­thérapie de couple est envisageable. Notre priorité est d’éviter tout risque de violence. Au moindre écart, la ­thérapie s’arrête. »

À Limoges (130 600 habitants) en Haute-Vienne, ­l’association de réinsertion sociale du ­Limousin (ASRL), labellisée CPCA après le ­Grenelle, propose un stage de responsabilisation de deux jours, puis des entretiens individuels et une prise en charge personnalisée (social, santé, logement, etc.). Les auteurs peuvent également être hébergés pendant cette période. Comme la plupart des CPCA, elle accueille essentiellement des auteurs sous contrôle judiciaire.

« Aujourd’hui, seuls 4 % des auteurs que nous suivons ne nous sont pas adressés par la justice, mais par un médecin, un avocat ou une association », regrette Stéphane Razgallah, directeur de pôle à l’ARSL, chargé de la coordination des antennes du CPCA. « C’est là l’enjeu majeur à venir : agir avant le passage à l’acte. Cela passe par un travail de sensibilisation et une nouvelle approche de la question des violences conjugales. Le Grenelle des violences a été un grand pas en ce sens. »

« Il faut maintenant aller plus loin » Alain Legrand, psychologue, psychanalyste, président de la Fnacav (*) « Le Grenelle des violences conjugales de 2019 a consacré trente ans de travail des associations. Il y a aujourd’hui une véritable conscience, tout du moins de la part du gouvernement, de la nécessité de prendre en charge les auteurs. On recense 30 centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales en France, qui proposent un socle commun avec un stage de responsabilisation, des groupes de parole ainsi qu’un hébergement pour éloigner l’auteur de la victime. C’est un premier pas important. Il faut maintenant aller plus loin et notamment mieux connaître les auteurs pour mieux les accompagner, et éviter la récidive. »