Auteurs de violences conjugales : l’accompagnement doit prendre en compte les addictions et être préventif

Prévention

Publié le 03/02/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : Actu expert santé social, Actu experts prévention sécurité, France

L’alcool et les stupéfiants favorisent les passages à l’acte des auteurs de violences conjugales. Et les violences psychologiques passent sous les radars. Deux questions majeures que l’accompagnement coordonné par les centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) doit prendre en compte, comme l’a souligné un colloque, le 30 janvier, à Montpellier.

Pour lutter contre les violences conjugales, il est nécessaire de mieux connaître et prendre en charge les hommes qui en sont très majoritairement responsables. Tel est, en substance, le propos du Procureur de la République de Béziers, Raphaël Balland, intervenu lors d’un colloque organisé le 30 janvier, à Montpellier, par le CPCA Sud Occitanie, réseau d’associations dédiées à cette question majeure. Or, « 86 % des auteurs de violences conjugales sont sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, voire les deux à la fois, lors de leurs passages à l’acte », explique-t-il, d’après une étude menée sur 237 procédures de violence par conjoint jugées par le tribunal correctionnel de Béziers en 2018-2019.

« On sait que cela déclenche ou décuple l’agressivité », relève le magistrat. Et au regard de la loi, « c’est une circonstance aggravante ». Aussi a-t-il mis au point, avec le centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (Csapa) de Béziers et le CPCA Sud Occitanie, un nouveau dispositif pour lequel ces associations recrutent un travailleur social, grâce à un financement de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca). Il complètera les équipes de soignants et de psychologues en place, elles-mêmes à renforcer.

« Seule la justice permet de se séparer de la violence »

Autre point important souligné lors de ce colloque par les différents intervenants : la part importante des récidivistes de violences, parfois eux-mêmes victimes dans leur enfance, parmi les hommes pris en charge par les associations, et qui sont le plus souvent soumis à une obligation de soins par la justice. Selon l’étude citée par Raphaël Balland, une majorité a des antécédents judiciaires : 59 % ont déjà été condamnés pour conduite en état d’ivresse, sous l’emprise de stupéfiants, ou pour des violences, y compris conjugales.

« Seule la justice permet de se séparer de la violence », pointe Liliane Daligand, professeure émérite de médecine légale et psychiatre au CHU de Lyon. Autrement dit, c’est à cette condition que les stages de responsabilisation, les groupes de parole et les thérapies individuelles, mis en œuvre par les associations regroupées dans les CPCA , portent leurs fruits et protègent les victimes. Sauf qu’une faille existe : bien qu’elles soient banales dans les violences conjugales, « les différentes formes de violences psychologiques ne sont pas considérées comme des infractions », observe Valérie Roy, professeure à l’Ecole du travail social et de criminologie de l’Université de Laval, au Québec.

Néanmoins, au vu de la fréquence de ces violences invisibles et de la variété des profils des auteurs qui « veulent prendre le contrôle de leur partenaire », sans jamais être inquiétés par la police ou la justice, Jean-Martin Deslauriers, maître de conférences à l’Institut du travail social de l’université d’Ottawa (Québec), estime nécessaire de « leur offrir des services », c’est-à-dire un accompagnement global, psychologique et social, et personnalisé. Sans attendre qu’ils demandent de l’aide, car « ils le voient comme un échec ».

« Il faut créer une alliance thérapeutique » et « les aider à développer leurs habiletés sociales : l’affirmation de soi, les limites, l’expression des émotions et de la vulnérabilité, l’écoute… »