Dans un contexte de suppressions de postes, comment s’organise la rentrée dans l’académie de Lille ?

Publié le 09/02/2023 • Par Malika Butzbach • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire

Au niveau national, 2 000 postes d’enseignants seront supprimés pour septembre 2023. L’académie de Lille, parmi les plus touchées par ces contraintes budgétaires, prépare la rentrée scolaire 2023-2024. Les acteurs locaux s’interrogent sur le devenir des écoles.

Malgré 3,6 milliards d’euros supplémentaires pour le budget 2023 de l’Éducation nationale, 2 000 postes d’enseignants seront supprimés à la rentrée prochaine. Le premier degré est particulièrement touché avec la perte de plus de 1 000 postes. Mais les territoires ne subissent pas de la même façon cette politique budgétaire : l’académie de Lille est la plus touchée avec celle d’Île-de-France.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 150 équivalents temps plein disparaîtront dans le 1er degré, et 160 dans le 2nd degré. « C’est une carte scolaire douloureuse », reconnaît la rectrice, Valérie Cabuil, lors d’une conférence de presse le 27 janvier. « Toutefois, la région connaît une baisse démographique plus marquée qu’au niveau national. Cela ne fait pas plaisir mais nous devons le prendre en compte. »

156 ETP en moins dans les lycées généraux et technologiques

Dans le second degré, cette baisse démographique est moins marquée : selon les prévisions, 1 900 élèves manqueront à la rentrée prochaine (contre – 3000 l’année précédente). Il a cependant fallu faire des choix pour trouver où enlever les 160 postes.

« Nous avons décidé d’épargner le collège, qui ne perdra que 25 postes », explique la rectrice, soulignant qu’il s’agissait d’un niveau « à part dans la scolarité des jeunes ». Dans le contexte de réforme de la carte des formations, les lycées professionnels sont également préservés : « il y aura 12,5 postes supplémentaires dans les LP quoi qu’il arrive », prévient-elle.

C’est donc sur le lycée général et technologique que se concentrent les suppressions, avec un total de 156 ETP en moins. « Cependant, le taux d’encadrement reste le même que l’année précédente », précise Valérie Cabuil. Du côté du SE-Unsa Hauts-de-France, on s’inquiète de l’impact de ces suppressions sur l’offre de formations.

« Les lycées offriront un choix d’enseignement de spécialités et d’options plus restreint, pointe Mohamed Attia, secrétaire régional adjoint. Dans les territoires où il y a peu d’établissements, les élèves devront composer avec ces choix limités ou s’éloigner de leur domicile. »

Des fermetures d’écoles exceptionnelles et des projets de fusion

Avec 7 000 élèves de moins pour l’année 2023-2024, le premier degré connaît une chute démographique conséquente (-8 000 élèves l’année précédente). Cela limite la suppression des 150 ETP , indique Valérie Cabuil. « Le taux d’encadrement s’améliore, passant à 6,23 professeurs des écoles pour 100 élèves en 2023, contre 5,98 au niveau national. » Ce taux était de 6,14 en 2022 et 5,54 en 2017. « De même, le nombre d’élèves par classe est en baisse », ajoute la rectrice qui précise que les dédoublements des sections maternelles en éducation prioritaire se poursuivront.

Comme à chaque rentrée, la question de la fermeture des écoles est dans tous les esprits. « Il y en aura mais cela restera exceptionnel », annonce Valérie Cabuil. Selon les chiffres transmis aux syndicats, 5 écoles sont concernées par une fermeture et 200 par une fermeture de classes. « Cela ne se fera pas sans l’aval des municipalités », précise la rectrice.

« Une dizaine d’établissements font l’objet d’un projet de fusion », détaille Alain Talleu, co-secrétaire départemental du Snuipp-FSU 59. Cette démarche nécessite le vote en CA des deux écoles ainsi que l’aval du conseil municipal. « On peut s’inquiéter quant à la gestion quotidienne de ces établissements de 15 ou 20 classes, presque des petits collèges, souligne le syndicaliste. Surtout sans moyens administratifs supplémentaires prévus… »