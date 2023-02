Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 28 janvier au 3 février sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Ça coule de source – Alors que l’annonce du Plan eau du gouvernement a été repoussée [lire aussi notre article], la FNCCR a formulé 15 propositions, à retrouver sur le site de la Fédération, pour une meilleure gestion de la ressource. Les enjeux pointés dans ces recommandations concernent la sobriété et le partage, la sécurisation de l’accès à l’eau, la préservation des écosystèmes et la lutte contre l’imperméabilisation. La FNCCR insiste notamment sur l’amélioration des connaissances, en particulier sur celles des prélèvements et des usages, ainsi que des réseaux. Elle souligne aussi l’importance d’établir une base de données des réparations et des branchements. Autre point important : mieux intégrer la question de l’eau dans les politiques publiques et l’appréhender de manière transversale.

Extinction des feux – Selon une note de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), disponible sur le site du Sénat, la lumière artificielle nocturne joue bien un rôle dans le déclin de la biodiversité et a des effets néfastes sur la santé. Au-delà de ce constat, déjà connu des spécialistes et renforcé par la forte diffusion des LED depuis les années 2000, le document appelle à « changer de paradigme en passant d’un éclairage systématique à une adaptation fine selon le contexte ». S’adapter aux besoins réels, se poser la question du matériel et appréhender la question sous l’angle de la sobriété lumineuse et pas seulement énergétique font partie des recommandations de la note. Qui milite aussi pour le développement des trames noires [lire aussi notre article].

ZFE sur le gril – Les ZFE sont-elles des mesures anti-écolos ? C’est l’angle d’un article de Reporterre qui s’interroge sur le bien-fondé de cette nouvelle obligation et des dommages collatéraux qu’elle va provoquer. En plus de considérer que, dans certains cas, il s’agit encore de privilégier le « tout-automobile », l’article souligne que les ZFE vont déplacer la pollution des voitures thermiques tout en favorisant, en centre-ville, les véhicules électriques, dont la pertinence environnementale « est à relativiser ». Le mieux serait donc d’imaginer des villes plus résilientes et inclusives tout en développant une réflexion plus poussée sur l’avenir des mobilités [lire aussi notre article].

En petit comité – Créés par la loi Climat et résilience, les comités régionaux de l’énergie sont chargés de décliner la PPE en objectifs régionaux à intégrer dans les Sraddet. Un décret, décrypté par Actu Environnement, vient d’en définir le rôle et la composition. Créés et coprésidés par le préfet de région et le président de région, ils accueilleront des représentants de l’Etat, des différents échelons territoriaux, des entreprises et de la société civile pour six ans. Ceux-ci devront ensuite définir des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le froid, l’électricité et le gaz de la région.

Paroles citoyennes – Impliquer les habitants de la Métropole dans la lutte contre le réchauffement climatique, telle a été la démarche de Grenoble avec la convention citoyenne pour le climat qui a dévoilé 219 propositions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Comme l’explique Environnement magazine, les 120 citoyens tirés au sort ont travaillé pendant plusieurs mois à la rédaction d’un rapport et de propositions autour des thèmes de l’agriculture, l’habitat, les mobilités, la production d’énergie ou les déchets. Le conseil métropolitain doit désormais délibérer pour chaque proposition.

Sous contrôle – Après la mise en place de voies réservées pour le covoiturage, il ne manquait plus que les moyens de contrôle. Capital annonce ainsi que des radars thermiques vont prochainement être installés sur les voies lyonnaises. Mais d’abord à titre expérimental puisque des tests doivent encore être effectués afin de mesurer l’efficacité de ces radars chargés de compter le nombre de personnes à bord des véhicules.

Chaleur fatale – Comme l’explique un article de 20 Minutes, l’agglomération de Mulhouse va se doter d’un nouveau réseau de chaleur alimenté par la chaleur fatale d’entreprises très consommatrices d’énergie. Le projet, long de 50 kilomètres, a un coût de près de 150 millions d’euros et doit répondre au besoin de chauffage de 20 000 équivalents-logements.

Et aussi…

Une proposition de loi vise à fusionner les filières REP emballages et papiers [Actu Environnement] ;

La région Bourgogne-Franche-Comté reporte d’un an sa procédure d’ouverture à la concurrence des trains régionaux [France 3] ;

Selon une étude publiée dans The Lancet, à Toulouse, plus de 4% de la mortalité estivale peut être attribuée aux îlots de chaleur [France Info].