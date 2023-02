Autour de Lyon, les « métiers du stade » recrutent dans les quartiers

Insertion dans le sport

L’OL Fondation et le cabinet de "recrutement de rue" Nes&Cité viennent d’organiser, dans des quartiers populaires de l’agglomération lyonnaise, une semaine de job-dating décentralisé pour des postes d’exploitation du Groupama Stadium. Une première réussie, qui s’appuyait sur les communes, club sportif ou structures sociales de chacune des villes.

Dans les locaux du Football club de Vaulx-en-Velin, dans une MJC de Rillieux-la-Pape, et dans des Maisons des associations de Vénissieux et Meyzieu : c’est dans ces quatre lieux de l’agglomération lyonnaise situés en quartiers prioritaires de la politique de la ville que quatre job-datings « métiers du stade » inédits se sont déroulés entre le 23 au 27 janvier. Des événements organisés par le cabinet de recrutement Nes&Cité pour l’Olympique lyonnais (OL) Fondation et des entreprises prestataires de son Groupama Stadium (Crit Interim, Staffmatch, Onet, PSI Sécurité, Adequat).

« C’est une première pour l’OL comme pour nous », explique Abdel Belmokadem, directeur de Nes&Cité. Spécialiste du « street sourcing » – démarche de médiation consistant à aller vers les candidats à l’emploi jusqu’en pied d’immeubles -, celui-ci collabore depuis plus de 15 ans avec l’OL Fondation, en organisant une grande session de recrutement par mois, dans l’enceinte du stade. « Mais cette fois, il s’agit de quatre événements décentralisés en une semaine, pointe-t-il. Même si le stade est un environnement attractif, avec la pénurie de main-d’œuvre, les entreprises avaient besoin de pousser la démarche « d’aller vers », afin de toucher d’autres candidats. Quant à l’OL, il voulait montrer qu’il est le club de tout le monde, pas seulement des habitants de Lyon ou de Décines (commune où est implanté le Groupama Stadium). »

« Aller vers » et coaching

Pour obtenir la mise à disposition de lieux d’accueil de l’opération, Nes&Cité s’est appuyé sur les communes, structures sociales ou clubs sportifs de chacun des quatre territoires. Pour la plupart, des liens existaient déjà : le FC Vaulx, par exemple, collabore avec l’OL depuis deux ans pour des opérations emploi.

Quant à l’information des candidats, le cabinet RH a monté des partenariats locaux avec les agences Pôle emploi et Missions locales. Mais, dès le mois de novembre, ses médiateurs avaient aussi commencé, de leur côté, à aller en rencontrer sur les marchés, dans la rue, sur les terrains de sport… Ils ont aussi préparé aux entretiens ceux qui en avaient besoin. « En théorie, nous n’avons besoin de personne pour organiser un job dating, lance Abdel Belmokadem, mais il est important de fédérer les partenaires locaux autour du projet. »

C’est aussi ce que pense Grégory Achard, adjoint au maire de Meyzieu délégué aux solidarités : « Il y a là un vrai maillage territorial des acteurs économiques, que ce soient les entreprises, les agences d’intérim, Pôle Emploi… Et la Ville se veut facilitatrice de telles actions .»

Dans ses services, El-Hadi Khalfallah, responsable insertion-emploi, se montre très satisfait du bilan de l’opération. Alors que, selon Abdel Belmokadem, une trentaine de candidats étaient attendus dans chacune des quatre communes, celle-ci a attiré au total 148 candidats âgés en moyenne de 25 ans, dont un peu plus de 35% de femmes.

À l’issue de 325 entretiens, 146 seconds rendez-vous ont été planifiés. «C’est très très bien, confirme El-Hadi Khalfallah. D’habitude, il y a une grosse déperdition entre le public invité et celui qui vient réellement. Mais là, le recrutement est plus fin. Un partenaire comme Nes&Cité, qui a la capacité d’aller rencontrer le public des QPV , est le chaînon qui nous manque généralement pour toucher tous les publics. »

Des emplois leviers d’insertion

Le caractère saisonnier de la plupart des emplois proposés (par exemple autour des soirs de match) n’est pas, pour lui, un pis-aller : « Les gens ne dépensent généralement pas d’énergie pour se faire recruter comme stadier, même s’ils en ont envie, observe-t-il. Il est donc intéressant de venir vers eux pour le leur proposer, car tout emploi est un levier d’insertion : cela confronte à un cadre, aux autres, à vos droits et devoirs, à des attentes… Et dans un stade comme le Groupama Stadium, où il faut gérer jusqu’à 60 000 personnes, les enjeux sont « biggers than life » ! »