Numérique : 257 collectivités labellisées par l’association Villes Internet

Numérique

Publié le 03/02/2023 • Par Baptiste Cessieux • dans : France

A l'occasion de la 24e édition de la cérémonie de remise des labels « Villes internet », qui s'est déroulée à Albi le 2 février, 257 collectivités territoriales ont reçu leurs panneaux d’entrée de villes floqués de 1 à 5 @. L’association Villes Internet se prépare à présent pour le congrès des élu·es au numérique, qui se déroulera en octobre prochain.

« L’évolution des candidatures va un peu vers les smart services mais aussi vers les enjeux de confiance [du citoyen]. Dans le domaine du numérique, il faut de la complétude entre le numérique durable, l’inclusion, une gestion de cette complexité numérique. Le numérique pour le numérique, ça n’a aucun sens : le numérique, c’est un outil pour les transitions, écologique et énergétique. Et tout cela, les collectivités récompensées cette année par le label 5 @ en sont parfaitement conscientes ». C’est avec ce constat que Jean-Luc Sallaberry, chef du département numérique de la FNCCR et membre du jury « Villes Internet », a introduit les 76 territoires récompensés par 5@ lors de la cérémonie organisée par l’association « Villes et territoires Internet » à Albi, le 2 février.

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne