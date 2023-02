Test de culture administrative

Quiz – Les finances publiques (synthèse)

Publié le 02/02/2023 • Par La Rédaction • dans : Quiz

Artur/AdobeStock

C'est un quiz corsé et parfois piégeux que nous proposons là. Ce questionnaire concerne l'ensemble de vos révisions dans le domaine des finances publiques, sur LaGazette.fr, et devrait vous aider à évaluer vos connaissances en la matière, et à mieux les retenir.

Finances publiques

Lois de finances