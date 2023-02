Consigne pour emballages : les collectivités vent debout

Déchets

Publié le 02/02/2023 • Par Olivier Descamps • dans : A la une, actus experts technique, France

Invitées à s’exprimer en ouverture de la concertation nationale sur la consigne des emballages, les associations de collectivités jouent la même partition. Estimant que l’on ne doit pas déstabiliser le service public de gestion des déchets avec un dispositif coûteux, perturbant le geste de tri, et qui passerait à côté des enjeux de prévention.

La discussion ne fait que commencer. Mais dans les termes actuels du débat, c’est niet. Les associations de collectivités ne veulent pas de la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Et depuis la première réunion de concertation organisée au ministère de la Transition écologique lundi 30 janvier (lire notre article), elles l’affirment les unes après les autres. C’est « une fausse bonne idée », selon Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette (91) et porte-parole de l’Association des maires de France lors de cette rencontre. La consigne « anéantirait nos filières de tri sans plus-value pour l’environnement et l’économie circulaire ».

Vrais enjeux

Estimant que l’objectif européen de collecte de bouteilles « est quasiment atteint du côté du ...

