Le juge valide la déclaration d’utilité publique d’un projet qui améliore un réseau de neige de culture

Expropriation

Publié le 02/02/2023 • Par Léna Jabre • dans : Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence acteurs du sport

Dans cette commune, le préfet a pris un arrêté pour déclarer d’utilité publique, au bénéfice d’un syndicat mixte, le projet de celui-ci consistant en la réfection et l’optimisation du d’une piste de ski, et a déclaré cessible une surface de 4 506 m2 d’une parcelle appartenant à une SCI. Le syndicat mixte relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif, saisi de la demande de la SCI, a annulé cet arrêté pris en ses deux objets.

Quand il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, le juge doit contrôler successivement :

qu’elle répond à une finalité d’intérêt général,

que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine

et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

En première instance, le juge avait considéré que tant les atteintes à la propriété privée que les inconvénients d’ordre environnemental du projet litigieux sont excessifs eu égard à l’intérêt général qui y est attaché, et qu’il ne présente donc pas d’utilité publique.

Le juge, en appel, relève cependant que le projet poursuit un objectif général qui se décline en quatre finalités, précisément énoncées dans la notice explicative : assurer l’enneigement de la piste de ski, y compris en cas de faibles chutes de neige ; limiter le travail de damage et de régalage de la neige de culture par une production de neige ciblée et régulièrement répartie sur la piste ; garantir aux skieurs un retour enneigé vers la station, avec un enneigement suffisant pour skier en toute sécurité ; pérenniser le bon fonctionnement et la fréquentation touristique de la station, et ainsi, l’économie qui y est liée.

Pour le juge, les finalités poursuivies par le projet du syndicat mixte, qui s’inscrivent dans la mission de service public d’exploitation du domaine skiable, et qui, au demeurant, sont cohérentes avec l’un des objectifs du projet d’aménagement et de développement durable de la commune, présentent un caractère d’intérêt général.

Absence d’enneigement correct de la piste, surconsommation d’eau… Contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, ni le maintien du réseau de production de neige existant, ni son aménagement marginal, en lieu et place du projet en litige, ne permettraient d’obtenir des résultats comparables à celui-ci sans nécessiter des expropriations aussi importantes que celles qu’autorise la déclaration d’utilité publique.

De plus, la réalisation des travaux d’amélioration du réseau de neige de la piste nécessite l’expropriation de 4 206 m2 de la parcelle que possède la SCI, soit environ une bande de terre représentant un cinquième de sa propriété, déjà grevée de servitudes de passage pour l’exploitation de la piste, l’intimée n’allègue pas être empêchée, par cette expropriation, de faire un usage normal du reste de sa parcelle.