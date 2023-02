Nouveau bras de fer avec les plateformes de réservation touristiques

Fiscalité

Publié le 02/02/2023 • Par Pascale Tessier • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Airbnb se voit réclamer près de 30 millions d’euros d’amendes civiles par la communauté de communes de l’île d’Oléron. D’autres plateformes sont dans le collimateur et plusieurs territoires pourraient aussi solliciter la justice pour versements de montants erronés de taxe de séjour due.

Une amende pour l’exemple et la volonté de ne plus rien laisser passer ! Depuis 2018, les vacanciers louant un hébergement sont tenus d’acquitter une taxe de séjour dans les communes où elle a été mise en place. S’ils passent par une plateforme de réservation, cette dernière doit la collecter et la reverser. Seulement voilà, les montants acquittés sont souvent très différents entre les données des plateformes et celles des collectivités, au préjudice de ces dernières. Sur la côte Atlantique, une collectivité a donc décidé de passer à la vitesse supérieure.

« Airbnb représente une opportunité pour les territoires ruraux »

Pour manquement à ses obligations de collecte et des transmissions de données erronées, la communauté de communes (CDC) de l’île d’Oléron (22 000 hab., Charente-Maritime ...

