Forces de sécurité, volontaires… Paris 2024 et la sensible question du logement

Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024

Publié le 02/02/2023 • Par David Picot • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, Actu experts prévention sécurité, France

Les forces de sécurité et les volontaires devraient représenter environ 120 000 personnes lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Une large majorité devra être logée en Ile-de-France. La Dijop vient de constituer une équipe dédiée à cette épineuse question de l’hébergement des personnes mobilisées.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

A 540 jours de l’ouverture des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024, la problématique du logement monte doucement. Pas celui des 14 850 sportifs accueillis au Village des athlètes – à cheval sur les communes de Saint-Ouen-sur-Seine et de L’Île-Saint-Denis – ni même des 1 300 journalistes hébergés au village des médias à Dugny… Non, il s’agit d’autres acteurs tels que les 45 000 volontaires appelés à participer l’événement, dont une large majorité en Ile-de-France.

Du côté des collectivités, « ce sujet constitue une préoccupation car de nombreux territoires se sont mobilisés pour transmettre des listes de candidats au comité d’organisation », souligne Vincent Saulnier, secrétaire général de l’Association nationale des élus en charge du sport (Andes).

« Nous avions donc formulé des attentes par rapport à leur prise en charge », sachant qu’il sera demandé à ces volontaires d’être disponibles au moins dix jours, entre l’ouverture du Village des athlètes jusqu’à deux jours après la clôture des Jeux paralympiques.

« Un angle mort »

Même son de cloche du côté de France Urbaine : « Il subsiste effectivement quelques interrogations en matière d’accompagnement au niveau du transport comme de l’hébergement, lequel n’est, a priori, pas pris en charge ». Le sujet a également été au menu des débats sur le projet de loi relatif aux JOP de Paris 2024 adopté par le Sénat, le 31 janvier. Le sénateur (UMP – Isère) Michel Savin l’ayant d’ailleurs assimilé à un « angle mort »… Et de souligner que « les logements sont peu accessibles en Ile-de-France et les transports, insuffisants ».

Mais la question du logement des volontaires ne constitue pas la seule préoccupation des organisateurs, qui doivent aussi s’enquérir du sort des forces de sécurité intérieure, des secouristes, des personnels administratifs et autres prestataires de l’événement…

Comme le souligne la Cour des Comptes dans son récent rapport sur les JOP, « la mise en œuvre des (seuls, ndlr) dispositifs de sécurité publique comme de sécurité sanitaire suppose la mobilisation en Ile-de-France de moyens humains et matériels bien au-delà des capacités présentes dans cette région ». Elle cite ainsi un besoin quotidien estimé, de « 22 000 à 33 000 agents de sécurité privée, de 35 000 agents des forces de sécurité intérieure et de 10 000 militaires… »

Une mission dédiée

Justement en charge de « garantir la cohérence et l’homogénéité de l’action de l’Etat en faveur des Jeux », la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques (Dijop), pilotée par le préfet Michel Cadot, a ainsi remonté le dossier « hébergement » en tête de pile.

A la suite de la remise d’un rapport d’une mission inter-inspections sur le logement des personnes mobilisées pendant les JOP, remis fin 2022 à la Première ministre, Elisabeth Borne, la Dijop installe, en ce moment, une équipe dédiée. Son objectif sera d’inventorier « les différents publics mobilisés sur la période des Jeux olympiques et paralympiques, qui devront être logés à proximité des sites de compétition afin d’assurer leurs missions », nous explique-t-on.

Cette équipe sera également « chargée de réserver des logements dans diverses structures afin de répondre aux besoins de chaque public ». Reste toutefois à déterminer la place qui sera réservée aux volontaires et les modalités de prise en charge.