Alerte sur le coût de la dette de la caisse de retraite des agents

Publié le 06/02/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

En 2023, le coût de la dette de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales va faire un bond de… 102 millions d’euros. Explications.

« Les frais financiers liés aux emprunts que nous devons faire […] passent de 8 millions d’euros en 2022 à 110 millions cette année. » Cette flambée sidérante des coûts de la dette est celle que va devoir supporter la CNRACL . C’est ce que son président, ­Richard ­Tourisseau, a annoncé dans une interview à « La Gazette », après avoir demandé cette projection à ses services. Une annonce qui nécessite quelques explications.

« Ces frais portent principalement sur des emprunts de trésor­erie que nous devons faire sur quelques jours dans l’année », précise-t-il. Le régime doit en effet verser en fin de mois leurs pensions aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers retraités, alors que les employeurs ne paient leurs cotisations qu’au 5 du mois suivant (pour les hôpitaux) ou « quand ils veulent » (pour les collectivités et leurs établissements), détaille-t-il.

Pour que les pensionnés ne souffrent pas de retard dans le paiement de leur retraite, la CNRACL emprunte à l’Urssaf Caisse nationale (ex-Agence centrale­ des organismes de sécurité sociale). La loi de ­financement de la Sécurité sociale pour 2023 a fixé à 7,5 milliards d’euros le plafond qu’elle peut solliciter cette année. En 2022, elle en a emprunté 4,5 milliards.

L’€STR augmenté quatre fois en 2022

Or le taux de ces prêts à court terme est indexé sur celui qui sert de référence sur le marché interbancaire de la zone euro, l’« Euro short-term rate », ou €STR. Un taux créé et fixé par la BCE pour faire face aux situations d’inflation.

En 2021, la CNRACL pouvait se targuer, dans son rapport annuel, d’avoir « eu recours à ces financements externes sur la totalité de l’année pour un coût financier nul », car le taux de référence européen était resté négatif.

Mais depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, c’est une autre affaire : en 2022, la BCE a dû augmenter l’€STR quatre fois. « Aujourd’hui, il oscille entre 2 et 2,5 % et l’Etat lui-même annonce déjà devoir emprunter à 3 %, se désole Richard Tourisseau. Nous n’allons pas avoir de taux privilégié. » L’estimation de 110 millions d’euros de frais pour 2023 repose sur ce niveau.

Au cabinet-conseil Orféor, Alexis Maréchal, directeur de mission, confirme qu’il n’y a là « rien d’illogique », car la BCE a annoncé deux renouvellements de l’€STR pour le premier semestre 2023. Il juge même la projection « prudente, puisqu’il s’agit d’une prévision pour le budget 2023 de la CNRACL ». Selon cet expert, « c’est plutôt la situation antérieure, où les taux étaient quasi négatifs, qui était exceptionnelle » et celle d’aujourd’hui, où l’inflation est de 6 % en France, « est presque bénéfique aux endettés ». Il l’admet cependant : « En disant ceci, on cherche à se consoler, mais la CNRACL devra quand même payer ces 110 millions d’euros. »

Impayés d’employeurs

Le régime serait-il pris au piège d’une situation internationale qui lui échappe ? Pas totalement, puisque ces frais concernent aussi deux postes sur lesquels il serait possible d’agir : des créances (400 millions d’euros) et une dette structurelle (800 millions d’euros). Pour les premières, des impayés d’employeurs, la caisse attend une décision de justice qui obligerait notamment le centre hospitalier d’Ajaccio à payer les 80 millions d’euros qu’il doit.

Quant à la seconde, on pourrait la réduire, martèle le président, en cessant d’exiger de la caisse une compensation démographique inter-régimes qui lui a déjà coûté plus de 80 milliards d’euros. A défaut, « il faudrait augmenter le taux de cotisation employeurs de 1 % par an pendant cinq ans », calcule-t-il.

Le gouvernement a tranché pour cette solution, retenant une hausse unique d’un point à partir de 2024, pour un rendement de 0,7 million d’euros en 2030. « La CNRACL est en effet le régime dont la situation financière est la plus dégradée, même après réforme », est-il noté dans le projet présenté en conseil des ministres le 23 janvier.

