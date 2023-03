Énergie : de l’importance d’une stratégie d’achats

Achats

Cette semaine place au décryptage du marché de l'énergie des collectivités par un cadre de la fonction publique territoriale. Les tensions inflationnistes qui secouent l’économie mondiale depuis dix-huit mois ont comme élément moteur le choc énergétique qui a radicalement frappé les pays consommateurs. Choc énergétique, 3e du nom après ceux des années 1970, car aussi violent que puissant qui a percuté les budgets "énergie" de l’ensemble des acteurs économiques et plus particulièrement des collectivités locales.

Les collectivités se sont révélées particulièrement vulnérables à la flambée des prix de l’énergie en raison de compétences particulièrement énergivores : enfance, éducation, médiathèques, piscines, éclairage public, etc. En 2023, l’augmentation du poste « énergie » progresse de 200 % à 400 % selon les situations. Il devrait consommer en moyenne environ 20 % de l’épargne brute.

Jusque-là banalisés, les achats d’énergie sont soudainement devenus un enjeu majeur d’autant que ce marché offre la possibilité d’acheter jusqu’à trois ans. C’est d’ailleurs parce que les achats peuvent être réalisés à terme que l’impact de la flambée énergétique a porté sur les budgets 2023 plutôt que sur les précédents qui ont bénéficié d’achats réalisés au plus bas (avant juin 2021).

L’année 2022 a aussi été celle des mesures de sobriété énergétique : dès le printemps, de nombreuses collectivités ont annoncé des plans d’urgence bien souvent de réduction du service public : fermeture de piscines un ou deux jours par semaine, réduction des températures dites de confort, réduction voire extinction de l’éclairage public sur un certain nombre d’axes, etc. Strasbourg a vécu une polémique à ce propos en décidant de fermer deux jours consécutifs par semaine les musées de la ville.

Autre fait marquant : le premier délégataire de France en matière de centres nautiques, Vert Marine, a soudainement fermé, le 5 septembre 2022, toutes les piscines gérées sous peine de déposer le bilan à cause d’une facture énergie qui avait décuplé en quelques semaines…

Une ingénierie bien spécifique

Les décideurs territoriaux ont donc dû investir l’ingénierie du marché de l’énergie, ces achats se faisant avec ARENH (accès régulé à l’électricité nucléaire historique). Rappelons qu’en fin d’année, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) donne le pourcentage d’écrêtement à réaliser (écrêtement = 1 – (100/demande) induisant que les consommateurs doivent alors se ressourcer sur le marché (avant fin décembre).

Pour le reste, ce marché fonctionne comme les marchés financiers auxquels les décideurs territoriaux sont plus habitués : cotation et achat spot, ce qui signifie que les offres de prix sont instantanées ; les décisions d’achat aussi de facto. Le fournisseur achète et revend de manière spot, en prenant sa marge au passage : tout est réalisé en temps réel.

Nous avions déjà envisagé combien il est précieux de massifier le besoin et donc de se grouper, mais aussi de disposer d’un conseil stratégique tant ce marché est complexe.

Une stratégie d’achats pour 2024 et 2025

Depuis quelques mois et la détente des cours de l’énergie, il est apparu indispensable d’élaborer une stratégie d’achats de l’énergie pour les années à venir. Comme souvent après une crise synonyme de traumatisme, la tentation est grande de se précipiter sur des prix en baisse… au risque de ne pouvoir profiter d’une baisse plus continue et donc plus significative.

D’ores et déjà, des collectivités ont acheté en 2022 leurs besoins 2024 et 2025 à des prix bien plus élevés que ceux accessibles actuellement. C’est un phénomène que les directeurs financiers et plus particulièrement les gestionnaires de dette connaissent bien pour l’avoir vécu depuis une trentaine d’années. Quand les taux d’intérêt sont revenus à un chiffre, tout d’abord dans les années 1990 puis après chaque baisse… post-crise.

C’est ainsi que la dette territoriale longtemps équilibrée entre taux fixe et taux variable a basculé jusqu’à 75 % à taux variable ces dernières années. Mais il n’était pas rare de rencontrer des collectivités qui avaient totalement fixé leur dette à la faveur d’un recul, ne pouvant donc plus profiter des baisses suivantes.

C’est d’ailleurs bien à ces occasions que le risque à la baisse des taux s’est clairement matérialisé, au point de marquer les esprits jusqu’ici plutôt enclins à se polariser sur le risque de hausse des taux. Or, en matière de taux, le risque est autant à la hausse des taux (surcoût) qu’à la baisse (perte d’opportunité).

Il en est exactement de même pour le marché de l’énergie, certes devenu fou ces derniers mois, mais qui mérite de raison garder.

La stratégie doit reposer sur plusieurs piliers :

bien distinguer les différents marchés (gaz, électricité jour, électricité nuit…), car s’ils sont nécessairement liés, ils n’ont pas pour autant les mêmes déterminants ;

raisonner par année ;

allotir chaque segment : par exemple 20 % d’une année, permettant de lisser et répartir le risque ;

fixer des seuils déclencheurs d’achat (un put dans le jargon).

À titre d’illustration, une stratégie peut consister à acheter 50 % de l’année 2024 d’ici au 1er mai, 30 % avant le 1er Septembre puis le solde dans la foulée sauf si les cours franchissent à la baisse certains paliers.

La stratégie doit aussi consister en une partie de l’écrêtement de l’ARENH afin de limiter les achats en fin d’année lorsque le taux d’écrêtement sera arrêté.

Une conjoncture synonyme de volatilité

Après la période d’extrême tension sur les marchés du gaz (invasion de l’Ukraine) et d’électricité (parc nucléaire français), les primes de risque sont plus faibles.

Les causes sont multiples : moindre demande d’énergie, électricité et gaz : début d’hiver doux, arrêt de pôles industriels énergivores (car prix énergies trop élevés), sobriété de tous…

Une illustration éloquente : début janvier, 70 tankers attendaient de pouvoir livrer dans les mers d’Europe du Nord car les stocks étaient trop élevés – 80 % au 13 janvier 2023 contre 50 % les années précédentes. À cela s’ajoute, en France, la conjoncture des réacteurs nucléaires et leur taux d’ouverture.

Au vu des vicissitudes depuis un an et des facteurs illustratifs, il est évident qu’il est majeur de poser une stratégie par seuils. Le retour du froid et les arrêts programmés de réacteurs nucléaires pour maintenance dans les semaines à venir (au sortir de l’hiver) peuvent peser sur des cours qui sont pour l’instant d’une extrême sensibilité et donc volatilité… ce qui est le pire pour un acheteur.