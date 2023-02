Les CRESS en quête d’une plus grande reconnaissance

Economie sociale et solidaire

Publié le 06/02/2023 • Par Eric Larpin • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Sous statut associatif, les Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire sont des créations récentes. Non financées par l’Etat, malgré leur reconnaissance dans la loi ESS, elles s’appuient sur les collectivités locales pour assurer leurs missions et réclament d’être assimilées dans un avenir proche aux chambres consulaires.

La cuvée 2022 du Mois de l’ESS a été une réussite, en retrouvant les niveaux de fréquentation d’avant la pandémie. Parmi les raisons du succès, la grande implication des CRESS (Chambres régionales de l’économie sociale et solidaire) au plus proche du terrain. Mal connues et toujours dépourvues du statut de chambres consulaires, elles n’en jouent pas moins un rôle important pour la diffusion des modèles associatifs, coopératifs, mutualistes et citoyens, en métropole et outremer, où les CRESS ont une vraie dynamique, comme à Mayotte. Mais comment ça marche une CRESS ?

Reconnues officiellement par la loi ESS de 2014, pour des missions de représentation, d’animation et d’observation du secteur, elles sont toutes des associations loi 1901, financées par conventions avec les conseils régionaux ou les intercommunalités.

« La loi n’a pas prévu de financement par l’État, explique Antoine Détourné, délégué général d’ESS France (organe de rattachement des CRESS depuis sa fusion avec le Conseil national des CRESS en 2020). Nous demandons aujourd’hui un financement public qui n’a pas été retenu dans le PLF 2023. »

Depuis l’émergence des premières CRESS il y a 15 ans, les collectivités locales, conscientes qu’il fallait développer de nouveaux types d’entreprises non délocalisables sur leurs territoires, soutiennent les CRESS, qui peuvent aussi être financées sur les lignes européennes du FEDER ou du FSE . Si chaque CRESS n’a pas le même soutien de sa Région, en fonction des couleurs politiques, ESS France anime un comité des Régions, sur les sujets transversaux, incubateurs, filières, PTCE , etc., qui les rassemblent.

ESS France décidée à renforcer les capacités d’agir des CRESS

La CRESS Pays de la Loire est emblématique d’un intérêt renouvelé des collectivités pour l’ESS. Au-delà du soutien de la Région, soumis à convention annuelle, la CRESS a vu cette année le retour du Conseil départemental Loire-Atlantique dans son collège de financeurs, ainsi que la consolidation du partenariat avec Nantes Métropole.

« Le soutien du CD s’était arrêté avec la loi Notre, précise Chloé Durey, directrice de la CRESS. Mais cette année, il a fait appel à nous dans ses compétences d’équilibre territorial et de politique d’achats responsables. Et c’est sur des sujets d’économie circulaire que Nantes Métropole nous a sollicités cette année. Elle nous aidait déjà pour la promotion du secteur autour du centre de ressources les Ecossolies. »

Selon la loi, les Régions doivent aussi se doter d’un schéma régional de développement de l’économie solidaire. Les CRESS, comme celle des Pays de la Loire, y sont associées de manière plus ou moins élastique. Jusqu’à cette année, la CRESS locale était co-pilote de la Stratégie régionale ESS, mais elle a été délaissée au profit de la Banque des territoires.

La CRESS déplore que certains axes plus sociaux et citoyens aient ainsi été abandonnés dans la nouvelle stratégie. « Mais le lien avec les collectivités ne s’arrête pas là, complète Chloé Durey. Des communes et des petites interco nous appellent pour leurs projets de tiers lieux, dont la CRESS est coordinatrice, ou d’animation de centre-bourgs (la CRESS anime les Petites villes de demain). »

ESS France est bien décidée à renforcer les capacités d’agir des CRESS. En cette année 2023, une expérimentation va être lancée pour monter des points de proximité dans les départements pour tous les porteurs de projet qui veulent créer dans l’ESS, à l’image des TAG, des pôles d’information et d’incubation, soutenues par la Région Bretagne et la CRESS Bretagne.