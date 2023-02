« Centre de ressources territorial pour personnes âgées » : les appels à projets sont lancés

Autonomie

Publié le 09/02/2023

Ce nouveau dispositif doit associer l’offre d’un Ehpad et celle d’un service d’aide à domicile. La sélection des projets est à la main des agences régionales de santé (ARS). Malgré des initiatives locales réussies, le nombre de projets prévu est jugé insuffisant.

Les professionnels du grand-âge réunis au colloque de la Fnadepa le 26 janvier, ont débattu de ce nouveau dispositif – le centre de ressources territorial pour personnes âgées – qui a vocation à retarder ou éviter l’entrée en Ehpad pour des personnes très dépendantes.

« L’objectif est d’assurer la prise en charge à domicile de 100 000 personnes supplémentaires en 2030 qui auraient le profil pour entrer en Ehpad. La réponse doit donc renforcer le volet soins », a rappelé Stéphane Corbin, directeur adjoint de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Créé par la Loi de financement de sécurité sociale (LFSS) pour 2022, ce dispositif peut être porté soit par un Ehpad, soit par un service d’aide à domicile ( SAAD , SSIAD , SPASAD ) et doit proposer une large palette de services. Il a une mission « d’accompagnement renforcé au domicile », et « d’appui aux professionnels du territoire ».

L’avancement des projets est disparate selon les territoires. « Certaines ARS ont déjà sélectionné les lauréats tandis que d’autres n’ont pas encore lancé leur appel à projet », rapporte la CNSA . L’appel à projet est sensé s’appuyer sur « un diagnostic local des besoins » et la sélection doit tenir compte « du maillage et les coopérations existants ». Mais les acteurs du domicile, qui se sont battus pour pouvoir porter un projet au même titre qu’un Ehpad, « s’inquiètent du choix qui sera fait par les ARS », et le réseau UNA craint d’en être écarté.

« Quatre centres de ressources par département »

Les futurs « Centres de ressources » bénéficieront d’un financement spécifique de la CNSA , qui a prévu « des moyens jusqu’en 2027 pour financer quatre centres de ressources par département », précise Stéphane Corbin. Les acteurs du grand-âge sont sceptiques. « Ce n’est pas avec ça que l’on aura une vraie politique de l’autonomie. On a besoin d’une vision et de moyens. Ce nouveau dispositif ne fait qu’ajouter de la confusion et de la concurrence entre les acteurs », souligne un responsable d’association gestionnaire d’Ehpad.

Le « Centre de ressources » étant « le prolongement du forfait soins de l’Ehpad », ses services seraient gratuits, contrairement à ceux des SAAD , ce qui interroge. Mais les modèles de financement et de reste à charge ne sont « pas encore stabilisés », confie la CNSA.