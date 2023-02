Logement : la Fondation Abbé Pierre torpille le bilan du gouvernement

Logement

Publié le 01/02/2023 • Par Rouja Lazarova • dans : Actu expert santé social, France, Toute l'actu Santé Social

Le 28ème rapport sur le mal logement de la Fondation Abbé Pierre, présenté le 1er février, égraine comme chaque année des chiffres alarmants, et accuse le gouvernement de ne pas prendre en compte l’ampleur du phénomène. Cette année, il se penche sur les inégalités de genre dans l’accès au logement.

Chiffres-clés 2,2% du PIB – c’est que l’Etat français consacrait au logement en 2010 1,5% du PIB – c’est le montant consacré au logement en 2021 La FAP revendique d’atteindre à 2% du PIB consacré au logement

« Ce rapport est important. On peut le trouver très dur, parfois injuste quand on est jeune ministre, mais il est important », a tenu à souligner Olivier Klein, ministre du logement, en introduction de ses propos, lors de la présentation du 28ème rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement. Ce rapport vient tous les ans éveiller les consciences sur le fait qu’il y a aujourd’hui en France 330 000 sans-abris, 4 millions de personnes mal logées et 15 millions de personnes touchées par la crise du logement. Cette année, il revêt une importance particulière, dans le contexte de forte inflation et de hausse des prix de l’énergie, qui touchent en premier lieu les plus modestes.

Une crise du logement qui perdure

« Le choc de l’offre promis par Emmanuel Macron en 2017 n’a pas eu ...