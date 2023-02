François Deluga : « L’absentéisme aux formations du CNFPT reste considérable »

Interview

François Deluga, président du CNFPT, revient dans un entretien à La Gazette, sur les grands enjeux qui attendent le centre de formation des territoriaux : l’essor de l’apprentissage, la lutte contre l’absentéisme et la nécessité de former la territoriale à la transition écologique.

Où en est le conflit avec le gouvernement sur le financement de l’apprentissage ?



Il ne faudrait pas que notre ministre [Stanislas Guerini, ndlr] soit le premier qui ne défende pas la fonction publique. Ce n’est pas au ministre de la Fonction publique de porter le discours récurrent de Bercy. Fort heureusement, il a fait machine arrière. Nous avons obtenu le retour des 15 millions d’euros de l’Etat le 13 janvier, pour les années 2023, 2024 et 2025.



Cette échéance à 2025 vous satisfait-elle ?

On a une clause de revoyure, parce qu’il y a les 15 millions, mais il n’y a pas que ça. En l’état du financement – le 0,1% qui rapporte en moyenne 40 millions, les 15 millions de l’Etat, les 15 millions de France Compétences et les 10 millions du CNFPT – on atteint 80 millions, qui représentent le coût pour 8000 apprentis, à peu près.

Sauf que, chiffres en main, au titre de la cohorte 2021, nous en avons financé 10 884 : 2800 apprentis de plus que prévu par le montage financier. Au titre de la cohorte 2022 nous avons donné des accords de principe pour 13 538. Dès 2024, les 80 millions ne suffiront donc pas.

Par ailleurs, nous demandons une évolution de nos règles comptables pour concilier le rythme de paiement des CFA, qui peut s’étaler sur plusieurs exercices, avec le principe de l’annualité budgétaire.

La difficulté pour nous, c’est que les apprentis qui rentrent ne restent pas nécessairement jusqu’au bout de leur formation. Mais tant que le CFA ne nous a pas dit qu’il n’y avait plus rien à verser, nous sommes contraints de considérer que l’apprenti est toujours là. Ce qui fait qu’on a du mal à avoir une visibilité des besoins tant qu’on n’est pas sur un roulement de plusieurs cohortes. En gros, 10 000 apprentis, c’est 90 millions d’euros, sans compter, donc, ceux qui démissionneraient, et sachant qu’on est sur une cible de 12000 en 2022.

Autre paramètre important : il y a aussi un décalage entre les accords de financement et le nombre de contrats finalement signés par les collectivités. En 2022, par exemple, nous avons 11 911 demandes de prise en charge alors que nous avions donné 13 538 accords préalables. Nous aurons une meilleure maîtrise de toutes ces variations d’ici 3 à 4 ans, mais pour l’instant, nous naviguons à vue sur un certain nombre de paramètres.



Que demanderez-vous, dès lors, en 2024, lors des nouvelles discussions avec l’Etat ?

Nous considérons que, soit l’Etat accepte qu’on bouge les enveloppes, soit on aura un financement pour 10 000 apprentis, et dès que le chiffre sera atteint, nous arrêterons de financer. D’autant qu’il faut savoir que si nous mettons 10 millions, nous avons également des coûts de gestion internes à hauteur de 3,5 millions d’euros qui n’apparaissent nulle part.



Dans le projet du CNFPT, vous souhaitez mener des réflexions sur le modèle économique. Où en êtes-vous de vos réflexions, notamment sur le périmètre des formations, la révision des tarifs… ?

Ce sera décidé lors du conseil d’administration en avril. Nous travaillons à reconstituer dans le détail tous nos coûts, sur le modèle d’une comptabilité analytique du secteur privé. Normalement, nous présenterons donc les nouveaux tarifs des formations payantes qui vont tenir compte de la réalité des coûts, et de l’inflation. Elles représentent aujourd’hui environ 18 millions d’euros.

Au-delà, il s’agit de la mise en œuvre du projet adopté en janvier 2022. Nous en avons présenté un premier bilan provisoire au Conseil national d’orientation. Notamment, toutes nos nouvelles antennes seront mises en œuvre cette année.



Dans le document décrivant le projet du CNFPT, une phrase dit que vous souhaitez devenir la maison des territoriaux. Vous ne l’étiez pas ?

Le CNFPT est la maison des territoriaux, mais de manière empirique. Ça n’a jamais été conceptualisé, voulu et ça n’a jamais été un axe de développement. Là, l’idée est que, dans nos établissements, dans nos délégations et maintenant toutes nos antennes, nous pourrons accueillir l’association des maires s’ils en ont besoin, des agents, des organisations syndicales, des associations professionnelles… Ça va se déployer sur cinq ans.

Nous voulons afficher encore un peu plus que le CNFPT n’est pas seulement un établissement prescripteur de formations, mais aux côtés des collectivités et de ses agents et que nous co-construisons avec eux. Le CNFPT doit être un lieu, et un esprit !



Quel regard portez-vous sur ces collectivités qui développent des formations en interne, voire des écoles de formation en interne ?

Nous faisons de la formation de formateurs pour les collectivités. Donc, sur le principe, il n’y a rien de choquant à ce que des collectivités montent en interne des formations qui s’adressent à leurs agents sur des sujets précis. Il ne s’agit pas d’opérations concurrentes à ce que nous proposons. Ils ne couvriront de toute façon jamais la masse de ce que l’on propose.



N’est-ce pas le signe que ces collectivités ne trouvent pas de réponse à leurs besoins dans votre catalogue ?

Ça peut arriver en effet. Mais, premier élément, nous sommes partenaires de la plupart des écoles et de leur réseau, soit parce que nous formons leurs formateurs, soit parce que le contenu vient en tout ou partie de nous. Evidemment, cela n’apparaît pas dans nos statistiques de formation stagiaires, mais quelque part, on contribue à les produire.

Et puis, il ne faut pas nier un principe de réalité. Dans le secteur privé, les entreprises dépensent à peu près entre 1,8 et 2,2 % de la masse salariale sur la formation. L’Etat dépense 2,1 % de sa masse salariale en formation. Les besoins des collectivités ne sont pas différents. Si vous regardez le jaune budgétaire du PLF, chaque année, 850 millions d’euros sont dépensés par les collectivités pour la formation de leurs agents. C’est à dire le double de la cotisation au CNFPT.

Et pourtant, nous arrivons à faire 55 à 60 % de l’activité des jours de formation des agents. Si le CNFPT recevait 2% de la masse salariale, nous aurions l’obligation de couvrir la totalité des besoins.



Seriez-vous en mesure d’absorber une telle demande ?

En effet, se pose la question des moyens à mobiliser pour répondre à ces besoins nouveaux. Il faut trouver des salles, des formateurs, et sur ce point, cela devient compliqué, par l’effet des 1607 heures. Comme notre modèle de formation s’appuie majoritairement, et volontairement, sur les territoriaux, l’augmentation du temps de travail implique que les agents formateurs sont moins disponibles pour assurer nos formations.



La situation est particulièrement tendue en Ile-de-France, avec des taux de refus élevés. Quelles réponses le CNFPT compte apporter ?

Il y a plusieurs raisons à ces situations. Je vais commencer par celles qui nous préoccupent à l’échelle nationale, mais qui impacte encore plus l’Ile-de-France, c’est l’absentéisme à nos formations. Depuis la Covid, il a presque doublé. Cela a un peu baissé désormais, mais on est toujours au-dessus de 20 à 22 %, ce qui est considérable ! Et cela pose d’énormes problèmes, notamment sur les annulations de stage bien sûr. Et comme c’est en Ile-de-France qu’on enregistre un taux d’absentéisme très fort, il y a encore plus d’annulation.



Il y a d’autres explications ?

Oui, nous faisons face à un problème de salles en Ile-de-France qu’on ne rencontre pas dans les autres régions ; et on a un problème d’intervenants. Il nous faut donc renforcer cette délégation, avec des crédits supplémentaires pour louer des salles, et nous allons débloquer le plafond d’emploi.



Quels sont les moyens pour réduire l’absentéisme aux formations ?

Chaque délégation doit prendre rendez-vous avec le maire, le DGS ou le DRH et signifier que cela n’est pas acceptable, demander à sensibiliser les agents, prendre en compte l’absentéisme dans les entretiens professionnels… C’est surement ce qu’il y a de plus efficace. Et contacter par téléphone l’agent pour savoir pourquoi il n’est pas venu… Cela exige un investissement humain lourd chez nous qui n’est pas simple, mais il faut le faire.



La facturation de toute formation commandée mais non honorée est-elle une piste ?

Nous l’avions mise en place lorsque nous étions passé à la cotisation à 0,9% de la masse salariale. On a dû récolter 5000 euros dans l’année. Cela n’était pas suffisamment pédagogique pour l’agent, mais suffisamment irritant pour les collectivités pour qu’on revienne dessus.



Que prévoyez-vous s’agissant des besoins de formation des polices municipales ?

Depuis juin, nous avons complètement réorienté notre façon d’aborder la problématique police municipale. Sur fin 2022, on est à tout juste 5 mois de délais pour assurer la formation des policiers municipaux dans toutes nos délégations. Et nous allons atteindre 4 mois en 2023, ce qui était notre objectif. Mais nous sommes dépendants, sur ce sujet, et pour la formation au maniement des armes, du nombre de formateurs formés par l’Etat, qui est le seul à pouvoir le faire. L’an dernier, l’Etat a formé 30 formateurs policiers municipaux ! Il nous en faudrait 3 à 4 fois plus, par an !

Que propose le CNFPT sur le sujet, prioritaire désormais, de la transition écologique ?

C’est évidemment le gros sujet de l’année. L’idée, c’est que les collectivités sont celles qui sont le plus en pointe sur la transition écologique, celles aussi qui sont un des leviers le plus fort. Elles ont déjà fait beaucoup. Y compris le CNFPT dans son offre de formation. Mais tout ça est totalement insuffisant. Il nous faut franchir plusieurs marches. En particulier, les 14 et 15 mars à Bordeaux, nous lançons le nouveau programme, à l’occasion d’un événement avec des débats, un salon des initiatives locales, de façon à ce qu’on soit extrêmement concret. Nous voulons embarquer les cadres, qui eux-mêmes embarqueront leurs élus, et leurs équipes.



Et il y aura donc une nouvelle offre globale ?

Oui, même si nous sommes relativement bien identifiés sur ces sujets, avec la fresque du climat, un outil de sensibilisation. Mais je pense que nous n’en sommes plus à la sensibilisation. C’est déjà le cas pour les métiers techniques : on sait qu’on va trouver chez nous la bonne formation. La question du management était déjà un peu plus un peu plus obscure pour les uns et les autres. On a donc développé un produit transition du management pour les A+ à l’Inet en 2021, et que nous avons généralisé dans les autres instituts qui forment les A.



Vous êtes partenaires avec la FNCDG sur l’initiative Metiersterritoriaux.fr. Plus largement, où en sont les coopérations avec la fédération ?

Cela se passe bien, nous travaillons ensemble en permanence. Maintenant c’est très clair s’agissant de nos compétences partagées. Et nous sommes en phase avec l’objectif que le CNFPT ne prélève plus et reverse les fonds pour les concours, mais que ce soit directement les centres de gestion qui perçoivent ces crédits. Parce qu’en fin de compte nous ne sommes que percepteur. Le président de la FNCDG est d’accord avec cela. C’est un chantier urgent pour 2023. On va en discuter notamment dans le cadre du chantier sur les rémunérations dans la fonction publique.

