Réseaux sociaux : Instagram et Linkedin ont la cote auprès des collectivités

Publié le 01/02/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Instagram et Linkedin sont en pleine montée en puissance, selon une étude publiée par l’Observatoire socialmedia des territoires et Swello qui fait le point sur la présence des collectivités sur les réseaux sociaux.

« En 2022, 13,7% des collectivités territoriales sont présentes sur au moins un réseau social, soit +3,72 points de plus par rapport à 2018. », indique l’étude publiée par l’Observatoire socialmedia des territoires et Swello le 31 janvier.

Un chiffre qui peut sembler plutôt bas, mais si l’on retire les 29 534 villages de moins de 2000 habitants en France du spectre de l’étude, « ce sont alors 53% des collectivités, des petites villes aux grandes régions, qui sont présentes. Enfin, si l’on s’arrête aux villes moyennes (20 000 à 100 000 habitants), le chiffre monte cette fois à 91,6% ! », relève l’étude. Les collectivités locales estiment donc important d’être présentes sur les réseaux sociaux. Et parmi les dernières tendances, on peut noter qu’Instagram, Linkedin, suivis de Youtube, sont les réseaux sociaux qui connaissent la plus belle progression.

Boom d’Instagram, Linkedin et Youtube

Ainsi, « plus d’un quart des collectivités locales présentes sur les réseaux sociaux disposent désormais d’un compte Instagram (contre 18% en 2018 soit un gain de 8 points en l’espace de 4 ans) ». 76% des régions sont sur Instagram, ainsi que 85% des départements. La plateforme a aussi gagné « 48% des parts de métropoles présentes sur son réseau, soit une hausse de 126% par rapport à quelques années auparavant. C’est la plus belle progression que l’on ait pu voir parmi l’ensemble des résultats de cette étude », souligne le document.

