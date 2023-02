Alerte rouge sur l’éclairage public

La fin de l’abondance, est-ce que cela veut dire vivre dans le noir ? En tout cas, les factures de l’éclairage public sont scrutées de près. Les prix de l’électricité avaient commencé d’augmenter bien avant la guerre entre la Russie et l’Ukraine mais cette dernière a accéléré les choses. L’hiver 2022 a été marqué par des annonces de communes de toutes tailles vantant leur sobriété mais toutes les démarches ne vont pas dans le même sens. Alors, faut-il éteindre, réduire, varier l’intensité ? Ou au contraire s’attacher au réconfort de l’éclairage, dernier phare au milieu de l’insécurité de la nuit ? Sans oublier la protection de la biodiversité nocturne.

L’éclairage public fait sa transition énergétique

Face à la flambée des prix

Pour les sept communes sur dix qui ont conservé leur compétence d’éclairage, l’hiver 2022-2023 est celui de toutes les interrogations sur la nécessité, ou pas, d’éclairer l’espace public. Pas une semaine ne se passe sans entendre parler d’une majorité ou d’une opposition qui souhaite changer le fonctionnement de l’éclairage communal. Certains veulent éteindre coûte que coûte, d’autres, au contraire, s’acharnent à illuminer la nuit, généralement au nom de la sécurité des riverains. Dans tous les cas, ce sont les factures qui ont réveillé le sujet. « Depuis une quinzaine d’années, le prix du kilowattheure (kWh) d’électricité n’a cessé d’augmenter et par conséquent d’obérer le budget des collectivités », alertait Xavier Pintat, le président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), dans l’avant-propos du guide de l’Ademe d’octobre 2021, « Rénover l’éclairage extérieur ». Depuis, la guerre en Ukraine et les sanctions envers le gaz russe ont fait bondir le prix de l’électricité européenne. Les choses se sont sans doute accélérées mais le problème existait déjà. « Malgré les 500 millions d’euros d’investissements annuels injectés par les collectivités pour renouveler et moderniser le parc d’éclairage public, les consommations demeurent conséquentes, les efforts menés doivent s’amplifier », expliquait encore Xavier Pintat. Des efforts qui ont pourtant déjà été menés par les communes. Entre 2012 et 2017, le nombre de kWh dépensés pour l’éclairage par habitant est passé de 85 à 56. Sur la même période, la facture n’avait diminué que de 9,3 à 8,40 euros par habitant.

Pour lutter contre l’inflation du prix de l’électricité, 40 % des communes choisissent d’éteindre la lumière une partie de la nuit. Ce sont en fait les communes de moins de 2 000 habitants qui font majoritairement ce choix. Seules 7 % des communes de plus 50 000 habitants éteignaient leur éclairage d’après un rapport de l’Ademe sur les dépenses énergétiques des collectivités locales, paru en 2019. Les grandes villes en revanche mettent plus facilement en place la variation d’intensité lumineuse, soit par des capteurs de présence, soit par définition de plages horaires. Côté modernisation, les ampoules classiques, les lampes à sodium, représentent 57 % du parc et la part de LED, plus efficaces, ne cesse d’augmenter. Elles représentaient 20 % du parc en 2022, selon l’Ademe.

Mais que l’on s’attaque à la question de l’éclairage public par la réduction des plages horaires d’illumination ou par le remplacement des candélabres obsolètes, l’ampleur de la tâche ne peut que faire tourner la tête. Et même faire voir trente-six chandelles. Environ 11 millions de points d’éclairage public sont installés en France, selon le « Guide de l’élu local et intercommunal » publié en 2021 par la FNCCR. Ce parc est en diminution depuis 2005 mais représente toujours 32 % de la consommation d’électricité des communes de métropole. Un maillage lumineux qui recouvre toute la France mais qui n’est pourtant pas très bien connu. En fonction des interlocuteurs et des rapports, environ un tiers de ces points d’éclairage aurait plus de vingt-cinq ans, ou bien serait obsolète. Une chose est sûre, malgré tout : la réduction des consommations est déjà initiée.





Réduire les consommations

L’hiver 2022-2023 est particulièrement efficace en termes d’économie d’éclairage. Au cours des quinze premiers jours de décembre, Enedis constate une baisse historique de 20 % de l’éclairage public par rapport à l’année précédente. Est-ce une vraie tendance ? « C’est lorsque l’on éteint en cœur de nuit », analyse Antoine Bonneville, vice-président du Syndicat de l’éclairage, l’association regroupant les fabricants de l’éclairage public et président de l’entreprise Lenzi. « Face à la flambée des prix de l’énergie, beaucoup d’élus ont eu comme premier réflexe de couper l’éclairage une partie de la nuit. C’est assez facile à faire et cela permet des économies substantielles. Selon moi, il y a également une autre explication : le renouvellement des points lumineux vers les LED s’accélère. Dans mon entreprise, et je pense qu’elle est représentative du secteur, j’observe une progression de 30 % de chiffre d’affaires sur cette partie de mon activité ».

L’avantage des LED en termes de consommation est indéniable. À éclairage égal, la facture d’électricité peut être réduite de 80 %. La technologie a pourtant mis quelques années à atteindre sa maturité, rappelle Sébastien Vauclair, fondateur du cabinet de conseil DarkSkyLab, spécialisé dans l’expertise scientifique de la pollution lumineuse et de ses impacts sur les écosystèmes : « La première révolution, récompensée par le prix Nobel de physique en 2014, a été l’invention de la LED bleue. Un vrai changement, car les précédentes n’éclairaient pas réellement ». Cette lumière composée de bleu n’est pas anodine sur l’environnement et la santé humaine. Interrogé par le journal du CNRS en novembre 2021, le directeur du Centre international de recherche sur le sommeil, Patrice Bourgin, précise ce phénomène récemment découvert. « Il y a vingt ans, on pensait que le rythme veille/sommeil sur 24 heures était uniquement dicté par notre horloge biologique. On ne connaissait de la lumière que ses fonctions visuelles. Aujourd’hui, ce dogme est brisé. On sait que la lumière – sa couleur, son intensité, la durée pendant laquelle nous y sommes exposés – influe de manière directe sur notre sommeil, même si la recherche sur le sujet en est encore à ses prémices ».

« C’est en particulier le bleu qui perturbe la création de mélatonine », ajoute Sébastien Vauclair. « L’augmentation du nombre de sources de lumière bleue crée une sorte d’effet cocktail. Les fabricants ajoutent des filtres ou des éléments chimiques qui vont modifier la lumière, mais à la base d’une LED, il y a toujours du bleu ». Dans une lampe éclairant à 3 000 kelvins, le maximum autorisé par l’arrêté sur la réduction des nuisances lumineuses du 27 décembre 2018, la lumière bleue représente encore 15 % du spectre lumineux. Pour plusieurs acteurs interrogés dans ces pages, il y a un intérêt de santé publique et de protection de la biodiversité à être mieux-disant que la réglementation. Une lumière plus ambrée, comprise entre 2 200 et 2 700 K, permet un bon compromis entre la capacité d’éclairage et ses nuisances.

Si les LED remplacent de plus en plus de lampes existantes, le taux de renouvellement des points lumineux reste de 3 % à 5 % par an, selon le guide de l’Ademe précité. Le gouvernement voudrait amener ce chiffre à 10 % grâce à une partie des 2 milliards d’euros du Fonds vert pour le climat. Mais la production suivra-t-elle la cadence ? Pour le syndicat de l’éclairage et son vice-président, Antoine Bonneville, « ce chiffre de 10 % est très ambitieux. Le contexte est assez exceptionnel. Nous sommes face à une pénurie généralisée de produits électroniques, donc une hausse du coût de la matière. Et l’augmentation des prix de l’énergie observée par les collectivités locales au moment de la facture d’éclairage public, elle est également visible pour les entreprises et cela va se répercuter sur le coût des LED. Nous allons tendre vers cet objectif mais l’atteindre me semble très compliqué. Le risque est de voir des produits exotiques arriver sur le marché ». Une conséquence que le syndicat des luminaires, qui rassemble les fabricants français, juge logiquement néfaste. « Notre secteur a fait son travail de transition écologique. Les LED permettent une économie, mais il est également possible d’ajouter de l’intelligence, de faire de la détection, de l’abaissement d’éclairage en fonction des moments de la nuit, etc. Il est possible de faire des économies tout en continuant à lutter contre l’insécurité, comme le fait l’éclairage public depuis sa création, sous Louis XIV », ajoute Antoine ­Bonneville.

L’éclairage solaire pour travailler sans réseau électrique Selon les fabricants de luminaires, l’éclairage solaire est une révolution qui s’annonce. Les candélabres sont dotés d’une batterie d’une durée de vie annoncée de dix ans. L’électricité produite le jour est réutilisée la nuit pour allumer le lampadaire. Ainsi, ce mobilier urbain peut être déployé loin des réseaux électriques. À Agen, là où réside l’entreprise leader du marché, Fonroche, la municipalité a installé 4 000 de ces candélabres afin d’éviter de rénover un réseau électrique vétuste (lire Techni.Cités n° 357, « À Agen, l’éclairage public mise sur le photovoltaïque »). L’Union des groupements d’achats publics possède plusieurs références dans son catalogue.

Repenser les usages

Le syndicat de l’éclairage n’est pas le seul à lier éclairage public et sécurité. La connexion est si évidente qu’elle ne se questionne quasiment jamais. Pourtant, dans l’un des départements les moins éclairés de France, les Côtes-d’Armor, on ne se risquerait pas à lier les deux. « Personne ne donne de réels chiffres sur cette idée. Il s’agit plutôt d’une question de sentiment de sécurité », réfléchit Philippe Courcoux, responsable bureau d’études et cartographie au syndicat d’énergie du département. Ce syndicat mixte gère l’éclairage de 345 des 348 communes du département. « Nous n’opérons pas à Saint-Brieuc, mais nous les avons accompagnées l’année dernière dans l’extinction de l’éclairage en cœur de nuit. Le commissariat n’a jamais constaté d’augmentation d’insécurité ou de recrudescence de la délinquance ». Dans la commune limitrophe, où se situe la plus grande zone commerciale du département, les lumières s’éteignent également à 21 h 30. « Au début, la ville avait peur que ce soit l’occasion de vol ou autres violences sur la zone. L’heure d’arrêt de l’éclairage était différée pendant quelques mois entre ce quartier et le reste de la ville. Le temps de faire un test. Et puis finalement, ce n’était pas nécessaire ».

Chris Blache, anthropologue et cofondatrice de la plateforme d’innovation urbaine, « Genre et ville », abonde : « Il s’agit d’une peur subjective. La nuit noire fait peur. Et pourtant, le noir protège puisque la majorité des agressions ont lieu le jour. Si l’on met un lampadaire au centre d’une place par exemple, personne ne va se mettre en dessous. Au contraire, la majorité des gens vont se mettre à l’extérieur de la lumière, pour voir sans être vu. Il y a des endroits qu’il est nécessaire d’éclairer. Des endroits « pièges », comme un tunnel piéton sous une route. En dehors de cela, il est possible de faire des choses peu éclairantes mais accueillantes ». Pour travailler à l’égalité d’accès à l’espace nocturne entre les femmes et les hommes, l’anthropologue organise des « marches sensibles » pour permettre à des groupes de femmes de se balader la nuit tout en questionnant leurs propres imaginaires. À Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Place de l’Amérique-Latine, entre les austères blocs de béton des docks, les femmes de l’un de ces groupes de marche révélaient à la scientifique qu’elles trouvaient le lieu chaleureux grâce à la présence de LED violettes éclairant les murs des édifices. « L’éclairage public est une réalité de l’accès aux femmes à l’espace public nocturne, commente la chercheuse, mais c’est une réalité construite, une réalité sociale. L’éclairage est également une question de convivialité. Ne pas éclairer, c’est enlever des possibilités de sociabilité ».

Un projet de territoire pour entraîner tous les acteurs Le 30 novembre 2021, le parc naturel régional de Millevaches est devenu la 4e Réserve internationale de ciel étoilé en France. « Il y a douze habitants au kilomètre ici, mais beaucoup d’éclairage », raconte Violette Janet-Wioland, la chargée de mission qui s’est occupée de ce projet. « En 2016, nous sommes lauréats Territoire d’énergie positive. L’argent obtenu sert à accompagner les communes à hauteur de 60 à 80 % vers des éclairages plus sobres ». Des horloges astronomiques sont installées afin d’éteindre de 23 heures à 5 heures. Les ampoules sont changées pour obtenir des lumières plus douces. « Nous abordons aussi le privé avec un diagnostic photométrique, fait par l’Observatoire de la nuit. Cela permet de convaincre de faire autrement, sans perte de confort ». Aujourd’hui, zones d’activité et parkings sont éteints. Le travail n’est pas fini. Quelques points lumineux, une usine, quelques maisons de retraite et surtout les campings ouverts l’été, captent encore le regard sur le plateau.

Ne pas éclairer, ou éclairer différemment avec des couleurs plus chaudes et moins nocives pour l’environnement est également un enjeu majeur pour la biodiversité. « L’extinction en cœur de nuit est une très bonne chose, c’est une solution rapide pour répondre à la question urgente de la facture », explique Sébastien Vauclair. « Mais cela ne règle pas la question des nuisances sur la biodiversité. La seule espèce qui sort à 3 heures du matin par une nuit sans lumière, c’est l’astronome. Le véritable enjeu, il est à l’aube et au crépuscule. Il n’est pas question de tout éteindre, mais il faut éclairer juste ». En France, quatre territoires sont labellisés par l’association internationale DarkSky. Ils s’engagent à respecter une zone d’obscurité naturelle et une zone tampon. L’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturnes (ANPCEN) a récompensé de son côté 364 « communes étoilées » pour leurs engagements face à la pollution lumineuse. Ces démarches permettent d’intégrer les acteurs privés du territoire qui, eux, sont soumis à d’autres réglementations, comme un éclairage minimum pour les établissements recevant du public la nuit. Le plan local d’urbanisme est un outil qui peut intégrer ces questions d’éclairage mais le meilleur levier du moment est le même pour le public comme pour le privé : la facture d’électricité.

