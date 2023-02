Les poteaux électriques, piliers de nouveaux usages

Energie

Les poteaux électriques pourront accueillir des objets connectés. Mais pour accrocher des équipements électroniques, cela demande une convention entre l’utilisateur, l’installateur, la collectivité propriétaire des poteaux et le gestionnaire du réseau, Enedis. Une convention-type a été rédigée par la FNCCR et Enedis. Elle a été publiée le 25 janvier. Ce document sera proposé tel quel par Enedis et il regroupe les spécificités techniques de l’accrochage, ainsi que les obligations échouant à chaque partie.

