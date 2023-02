La métropole de Lyon relance sa programmation de logement abordable

Logement social

Publié le 01/02/2023 • Par Françoise Sigot • dans : France, Régions

L’an dernier, le nombre de logements abordables mis en production a augmenté de 10% par rapport à 2021 sur le territoire métropolitain. Plus de 3000 logements ont ainsi été programmés au prix d’un effort financier sans précédent de la collectivité.

En 2022, 3084 logements abordables neufs ont été mis en production sur le territoire de la métropole de Lyon et 387 ont été agréés en acquisition amélioration. Deux chiffres symboliques pour Renaud Payre, vice-président délégué à l’habitat, au logement social et à la politique de la ville qui rappelle que depuis 2015, la barre des 3000 logements n’a été franchie que 4 fois. La satisfaction est donc là, mais le triomphalisme attendra. « Nous ne sommes pas dans la trajectoire que nous nous sommes fixés en début de mandat », admet-il.

L’ambition métropolitaine de voir se construire au moins 5 000 logements abordables et 1 000 logements en bail réel et solidaire d’ici à 2026 n’est encore pas atteinte, mais la collectivité réaffirme cet objectif et confirme qu’elle ne faillira pas sur les ...

