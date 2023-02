Changement climatique : le gouvernement prépare un scénario pessimiste à +4°C

Changement climatique

Publié le 01/02/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a estimé qu'il fallait désormais intégrer dans la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique, un scénario "pessimiste" à +4°C. Ce qui colle davantage à la trajectoire actuelle et va améliorer la prise de conscience de ce phénomène.

C’est l’information principale délivrée par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu, lors de la table ronde organisée par France stratégie sur le changement climatique, lundi 20 janvier, à Paris. Le troisième Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) va comporter deux scénarios : un premier, qualifié d’« optimiste », sera basé sur la trajectoire de l’Accord de Paris (+1,5 °C voire +2 °C au niveau mondial ) ; mais surtout un second, qualifié de « pessimiste », et sans doute plus réaliste au regard de la dynamique actuelle, qui tablera sur une hausse de la température d’au moins +2,5 °C dans le monde, et qui correspondra, pour la France, à une hausse de +4 °C ! « C’est indispensable pour la prise de conscience ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne