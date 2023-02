« En matière de handicap, il faut revoir l’organisation et la complexité du sujet »

Handicap

Publié le 10/02/2023 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social

Philippe Mouiller, sénateur LR des Deux-Sèvres et rapporteur de la branche autonomie du Projet de loi de financement de la sécurité sociale, préside le nouveau groupe d’études Handicap, dont la réunion constitutive s’est tenue le 25 janvier au Sénat. Il en explique les enjeux.

Quelle est l’origine de ce groupe ?

Je m’occupe depuis longtemps du volet handicap au Sénat, en tant que vice-président de la commission des affaires sociales et je suis rapporteur du budget de la cinquième branche. L’été dernier, j’ai réussi à emmener Gérard Larcher, le président du Sénat, aux universités d’été du CNCPH – Conseil national consultatif des personnes handicapées. Et le président du Sénat a pris l’engagement de créer un groupe d’études pour qu’on mobilise sur le caractère transversal des politiques de handicap. Le bureau du Sénat l’a autorisé lors de sa réunion du 15 décembre 2022 et il est installé officiellement depuis le 25 janvier.

Quelles en sont les ambitions ?

Souvent le handicap est porté par les affaires sociales ou, s’il s’agit de l’accompagnement des enfants en situation de handicap, par les affaires scolaires. En réalité, l’un des enjeux du handicap, c’est qu’il concerne toutes les commissions ; tous les textes de loi peuvent être concernés par le volet du handicap.

Le groupe a trois grandes missions : la première, c’est d’effectuer une veille permanente sur l’actualité politique et les textes de loi. À partir de cette veille, il s’agit de créer des auditions et de nourrir les commissions permanentes, pour garantir la bonne prise en compte du handicap dans l’ensemble des politiques publiques. Le groupe rassemble 63 sénateurs, originaires de toutes les commissions. L’idée, c’est d’être des relais, quel que soit le texte, de la problématique du handicap.

Ensuite, nous allons être force de propositions sur des sujets de fond qui nous interpellent. Il y en a deux sur lesquels nous allons commencer à travailler : les troubles du comportement et du neurodéveloppement dans le cadre du plan autisme ; et l’évolution des AESH , un sujet d’actualité qui concerne les collectivités.

Troisième point : que le Sénat soit lui-même exemplaire en matière d’accessibilité, physique et numérique, et en matière d’emploi et d’apprentissage de travailleurs handicapés.

Quel est le problème que vous relevez avec les AESH ?

C’est un exemple de ce que nous pouvons faire avec le regard du Sénat. Certes, sur ce sujet, l’État a engagé des moyens financiers conséquents. Mais les sénateurs nous remontent des difficultés dans tous nos départements.

Les collectivités sont embêtées : pour leur enfant handicapé, les parents doivent contracter avec l’intercommunalité, qui gère la garde le matin ; ensuite, l’école prend le relais et entre midi et deux, c’est la commune pour la cantine… Il y a un vrai problème, sans compter le statut des AESH , leur petit salaire, et le problème d’attractivité de ce métier.

Nous voulons faire des propositions en réaction de cette situation, qui s’est certes améliorée, mais pour laquelle on considère qu’on peut faire plus.

Le gouvernement va convoquer une CNH en 2023 et évoque une politique qui prône l’interministériel. Que pensez-vous apporter ?

Je fais partie de ceux qui pensent que, en matière de handicap, il faut vraiment revoir l’organisation et la complexité du sujet. Des efforts ont été faits, l’accompagnement des élèves en situation de handicap le montre bien. Mais il reste beaucoup à faire.

Nous sommes présents dans toutes les grandes instances du handicap, en relation directe avec les ministres ou le gouvernement. Nous fonctionnerons pour soutenir et accompagner des initiatives, soit éventuellement en réaction, parce qu’on n’est pas forcément d’accord sur tout.

Vous allez donc faire des propositions de loi, comme vous l’avez fait pour la PCH ?

La vocation du groupe de travail n’est pas de faire des propositions de loi, c’est avant tout de faire des rapports et de les proposer au gouvernement et aux commissions permanentes, qui peuvent se saisir des sujets pour faire un texte de loi.

Pour moi, la vraie plus-value de ce groupe, c’est de mobiliser les sénateurs qui ne sont pas forcément en première ligne sur ce sujet. J’ai fait une intervention récemment à l’École de la Magistrature sur la gestion du handicap lorsqu’on a un souci avec la justice…

Il y a tellement de sujets transversaux que je suis content d’avoir des gens de la commission des lois, par exemple, dans ce groupe de travail. Cette transversalité est l’atout premier : chaque commissaire pourra passer à la moulinette de l’enjeu du handicap les textes de loi présentés dans sa commission.

Ce groupe rassemble de nombreux membres. C’est une force ?

Ce groupe de travail est rattaché à la commission des affaires sociales qui l’a porté. L’appel à candidature a été envoyé à tous les sénateurs et nous avons aujourd’hui des sénateurs de tous les groupes politiques et de toutes les commissions. C’est plutôt intéressant, cala montre le caractère mobilisateur du sujet.

Quel est votre agenda ?

Nous allons commencer par un certain nombre d’auditions pour ancrer le groupe de travail. Les quatre premières sont connues : nous allons entendre Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et Jean-Christophe Combe, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées, ainsi que des représentants du CNCPH et des membres du Collectif handicaps. Claire Compagnon, déléguée interministérielle à l’autisme, sera également sollicitée. L’idée, c’est d’avoir un temps d’échange spécifique tous les quinze jours, sur les thématiques portées.