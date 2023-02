Les forêts cinéraires dans le brouillard

Funéraire

Publié le 08/02/2023 • Par Sarah Boucault • dans : France

Des interrogations persistent autour des forêts cinéraires qui accueillent des urnes funéraires aux pieds des arbres.

Dans la ville d’Arbas (250 hab.), en Haute-Garonne, tout commence en 2014. La municipalité, aidée par une consultante funéraire, porte un projet de forêt cinéraire accueillant les cendres de défunts au pied des arbres, en pleine nature. En 2019, les premières concessions sont vendues et des urnes en lin inhumées. Les demandes sont nombreuses et affluent de toute la France. Chaque arbre, tel une concession perpétuelle, est vendu entre 250 et 2 000 euros selon le nombre d’urnes (jusqu’à dix).

La problématique de l’ours

Mais les services de l’Etat suspendent le site. « Le projet ne rentre pas dans le cadre de la réglementation funéraire, affirme Jean-Philippe ­Dargent, sous-préfet de Saint-Gaudens. L’inhumation doit permettre l’exhumation, impossible dans des urnes biodégradables, et la dispersion doit être gratuite. En outre, aucune garantie n’est apportée sur le respect des restes des défunts, le site est en accès libre et un animal peut gratter la terre. Enfin, comment gère-t-on les activités de chasse, de spéléologie, de randonnée et la problématique de l’ours ? »

Le premier adjoint au maire d’Arbas, ­François ­Arcangeli (EELV), ne comprend pas : « Si demain, une personne veut disperser les cendres dans la forêt, il y a une tolérance de l’Etat. Nous proposons la même chose dans un endroit identifié avec une traçabilité et une localisation GPS, comme dans un cimetière classique. Mais nous n’avons plus le droit car nous facturons. » D’après l’adjoint, le flou dans la loi entraîne des interprétations. « Si l’Etat considère [notre forêt] vraiment illégale, il faudra qu’un juge nous le dise », ajoute-t-il. Les deux parties se disent ouvertes à la discussion, mais se renvoient la balle et chacune attend des nouvelles de l’autre. Dans la forêt de 1,25 hectare, 53 concessions sur 85 ont déjà été vendues et la municipalité a prévu de rouvrir le site au printemps.

« L’urne biodégradable, réservée aux dispersions ­aquatiques, est une troisième voie que le droit n’appréhende pas », explique Xavier­ Anonin, avocat au barreau de Paris, spécialisé dans le funéraire.

A Muttersholtz (2 200 hab.), dans le Bas-Rhin, à 20 kilomètres de l’Allemagne, la mairie a trouvé la formule : la « forêt sanctuaire » accueillera des urnes non biodégradables fabriquées en pierre, terre cuite et bois imputrescible « afin d’éviter les bouts de ferraille dans la forêt », précise J­ulien ­Rodrigues, le directeur général des services. Aux yeux de la loi, il s’agit d’une inhumation réversible, et non pas d’une dispersion facturée.

« C’est comme un colombarium déconnecté du cimetière, sauf que c’est dans une forêt, poursuit ­Julien ­Rodrigues. Le maire a calé les tarifs sur ceux du cimetière classique pour ne créer ni d’effet dissuasif ni ­d’effet d’aubaine. Connaissant le contexte, nous avons contacté la sous-préfecture. »

L’exemple allemand

Ce projet a, dans un premier temps, été impulsé par ­l’association locale ­Au-delà des racines. « Ensuite, nous sommes allés visiter la forêt cinéraire ­d’Endigen, en ­Allemagne, et nous nous sommes lancés », explique Julien Rodrigues. En ­Allemagne, une centaine de forêts cinéraires ont vu le jour depuis 2001.

Outre la préservation de la forêt, la municipalité de ­Muttersholtz a souhaité offrir une alternative au minéral traditionnel, dans un lieu entre 1 000 et 2 000 mètres carrés, délimité par une cordelette. Autour de chaque arbre, douze concessions peuvent être installées, comme sur le cadran d’une horloge. D’une durée de trente ans, elles coûtent de 400 à 800 euros pour les habitants de la commune et entre 800 et 1 200 euros pour les autres.

En mai 2022, une proposition de loi relative aux forêts cinéraires a été déposée au Sénat, afin d’ajouter le terme « forêt cinéraire » aux articles du code général des collectivités territoriales concernant les ­cimetières.

La commune de Pluneret, engagée malgré elle A Pluneret (5 500 hab., Morbihan), le maire se retrouve face à « un vrai sac de nœuds », nommé « Jardins de mémoire ». En 1998, une entreprise y crée une forêt cinéraire. En 2008, la loi interdit les cimetières privés mais celui-ci, antérieur, reste ouvert. En 2020, la société, mal gérée, est placée en liquidation judiciaire. « Le lieu est superbe, mais mes contribuables doivent-ils payer la gestion d’un jardin de 5,5 hectares où reposent 2 000 défunts du monde entier ? » regrette Franck Vallein, qui table sur « 60 à 70 000 euros par an » pour l’entretien. L’été dernier, la ville a déjà dû débourser 7 500 euros pour tondre et « un policier municipal fait un rapport tous les quinze jours. » La mairie attend une réponse de la préfecture, pour trouver une solution de gestion.