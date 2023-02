Un comité de coordination mis sur pied pour lutter contre le non-recours

Social

Publié le 01/02/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le ministre des Solidarités a mis en place un "Comité de coordination pour l’Accès aux droits" qui viendra porter un regard sur les politiques sociales et s'assurer qu'elles touchent tous les publics concernés.

Pas moins de trois ministres étaient présents pour la création du comité de coordination pour l’accès aux droits (Cocoad) : le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, et la ministre de l’Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau. Le 30 janvier étaient réunis, pour la première fois, tous les acteurs qui composent cette instance. Son objectif : permettre une véritable lutte contre le non-recours aux prestations sociales. « Le comite de coordination doit être le lieu où on pense et travaille la coordination de toutes les politiques sociales », a précisé Jean-Christophe Combe.

La première action du comité sera d’ailleurs de donner son avis sur le cahier des charges avant la publication de l’Appel à ...