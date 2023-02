« L’aménagement de l’espace public guide l’usage »

[Entretien] Aménagement urbain

Publié le 01/02/2023 • Par Olivier Schneid • dans : France

Consultant en politiques cyclables auprès de collectivités au bureau d’études Solcy, Charles Maguin ne croit pas en une cohabitation naturelle des différents usagers de l’espace public.

Espaces partagés ou séparés, quel modèle préconisez-vous ?

L’idée d’une mixité heureuse promue par des architectes et des urbanistes, une vision de la ville dans laquelle tout le monde cohabite sereinement dans un même espace restreint, est séduisante, mais elle relève du mythe. L’organisation de l’espace public est une histoire de rapport de forces entre trois grands modes de déplacement : la voiture et le camion, sur la route ; le vélo et les engins de type trottinette, sur la piste cyclable ; le piéton, sur le trottoir. Et celui-ci doit être sanctuarisé. Le pire du pire, que l’on trouve dans plein de collectivités, c’est le trottoir divisé en deux par un coup de peinture blanche pour faire passer des vélos. Là, on crée du conflit d’usages.