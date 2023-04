Energie, patrimoine arboré, éclairage : nos lectures du moment

Energie, patrimoine arboré, éclairage... Découvrez les derniers ouvrages sélectionnés pour vous en toute indépendance par la rédaction de Techni.Cités.

Une énergie verte pour votre territoire



VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, a publié son premier livret d’information à destination des habitants. Il est consacré au projet éolien de Coucy dans les Ardennes (08). Document pédagogique portant spécifiquement sur un projet en développement, il a pour objectif de sensibiliser les publics à l’urgence climatique, de présenter l’entreprise et ses valeurs, ainsi que le projet concerné et les avantages de l’énergie éolienne.

Pour consulter le guide, rendez-vous sur le site de VSB énergies nouvelles.

Prendre soin des arbres en ville



Cette publication de Plante & Cité fait le point sur les connaissances et les moyens d’actions pour aider élus et professionnels à mieux connaître, protéger, choisir, planter, suivre et gérer leur patrimoine arboré. Ce numéro comporte trois grandes parties. La première partie développe les préalables indispensables pour mieux connaître et protéger les arbres (comportement des essences, besoins, modes de gestion, etc). La deuxième partie est consacrée à la gestion du patrimoine arboré et présente un panorama d’outils de gestion, de suivi et des retours d’expérience. La troisième partie invite à anticiper l’avenir et à prévoir la canopée urbaine de demain en s’inspirant d’expériences et d’outils existants La publication est disponible au format papier sur commande sur www.plante-et-cite.fr.

8 fausses idées sur l’éclairage

Ce guide, publié par les Eco Maires et le Syndicat de l’éclairage à destination des collectivités, fait la chasse aux idées reçues. Il dénonce les clichés et fait des propositions en matière de rénovation de l’éclairage public et privé. Il donne notamment des clés pour accélérer l’installation de luminaires LED performants, en éclairage public, à l’intérieur des bâtiments comme à l’extérieur. Ce guide vise à sensibiliser les communes et les aider à trouver des solutions.

Ce guide est téléchargeable en cliquant ici.