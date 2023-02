Des collègues qualifiés transmettent leurs savoirs en interne

Formation

Publié le 08/02/2023 • Par Gaëlle Ginibrière

A la ville de Poissy, un centre de formation interne décline les priorités RH de la commune dans des sessions menées par des agents.

[Poissy, Yvelines, 900 agents, 39 700 hab.] Atelier juridique, sessions informatiques sur Word, PowerPoint ou Office 365… Charlotte Negroni, directrice adjointe de crèche familiale à la ville de Poissy, multiplie les formations depuis la mise en place d’un centre de formation interne par son employeur. Un dispositif d’abord expérimenté à petite échelle à partir de 2017, et aujourd’hui largement déployé : 17 sessions ont été menées l’an dernier.

Compléter l’offre du CNFPT

« Initialement, la démarche partait du constat que les agents inscrits en formation essuyaient de plus en plus de refus de la part du CNFPT ou que les stages étaient annulés faute de participants, ou au contraire qu’ils étaient complets. Certains de mes collègues et moi-même, disposant d’une qualification de formateur interne, avons lancé l’idée de former les agents », décrit Antoine ­Rialland, ­directeur général ­des ressources humaines.

Pour lui, l’objectif n’est pas de remplacer le CNFPT, mais de compléter son offre par des sessions très centrées