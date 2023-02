Ces communes qui limitent la chasse sur leurs terres

Comment réduire les accidents de chasse et renforcer la sécurité des promeneurs ? Alors que la polémique a battu son plein en début d’année, certaines collectivités n’ont pas attendu le plan gouvernemental du 9 janvier 2023 (lire ci-dessous) pour prendre les devants et contraindre la chasse sur leur territoire.

A Vailhauquès (2 800 hab., Hérault), il n’y a plus de chasse le dimanche après-midi depuis octobre 2022. « C’est un village qui rassemble cinq hameaux. Pour aller de l’un à l’autre, nous avons mis l’accent sur le cheminement doux. Alors, beaucoup de personnes se promènent », explique ­Hussam Al Mallak, le maire (DVG). Ces dernières années, la population de la région a augmenté, ce qui a des conséquences sur l’occupation de l’espace. « On se gêne certains jours, c’est parfois stressant », confie Thierry Canac, le président de l’association de chasse locale. Pour éviter un accident, un accord oral a été trouvé. Il devrait être bientôt confirmé par un arrêté du maire.

Dans la commune voisine de Montarnaud (4 100 hab.), il a aussi été décidé de réserver le dimanche après-midi aux promeneurs. Mais aucun arrêté n’est prévu. « On s’inscrit dans une logique de confiance entre citoyens, élus et chasseurs », insiste Valérie ­Bouyssou, adjointe au maire (PS), ­chargée de l’environnement.

En Ille-et-Vilaine, l’accord entre la fédération des chasseurs et le conseil départemental n’a pas été qu’oral. En effet, une « convention relative à la pratique de la chasse sur les terrains du conseil départemental pour la saison 2022-2023 sur le massif de la ­Corbière autorise cette année les battues cinq jours par an », indique-t-on au département, qui s’appuie sur le code de l’urbanisme lié aux espaces naturels sensibles. Le site, ­plébiscité par les promeneurs de la région, était auparavant ouvert à la chasse tous les jeudis de la saison.

Ces décisions, prises par les élus, n’obtiennent cependant pas toujours la bénédiction des chasseurs. Dans l’Oise, réputée pour sa pratique de la chasse à courre, plusieurs maires ont pris des arrêtés pour interdire la poursuite de l’activité à moins de 300 mètres des habitations.

« J’ai été attaqué en justice par des associations de chasse à trois reprises. Mais j’ai toujours gagné », affirme Arnaud ­Dumontier, maire (LR) de Pont-Sainte-Maxence (12 500 hab.), qui a pris un arrêté en 2018, après de nombreux incidents. Des cerfs ont plusieurs fois été pourchassés dans les rues de la commune. « Cet animal fait 2 mètres pour 200 kilos, on ne peut pas l’arrêter. Il y a des risques pour les vies humaines », explique l’édile.

Aux yeux des élus, malgré ces décisions, les relations entre les chasseurs et les autres usagers peuvent encore être compliquées. « Il n’est pas rare de voir des marcheurs poursuivre leur route, en dépit de la présence d’un panneau “chasse en cours”, constate le maire de ­Vailhauquès. De même, pour les chasseurs, la règle consistant à ne pas s’approcher des maisons à moins de 150 mètres doit être mieux suivie. »

Les principales mesures du plan gouvernemental

Le plan du gouvernement sur la chasse du 9 janvier 2023 regroupe quatorze propositions, en trois thématiques : formation, sécurité et partage des espaces. Ce dernier volet prévoit de créer une application qui indiquera les zones et horaires non chassés. Le lancement de la plateforme est prévu pour l’automne. Pour renforcer la sécurité de la pratique, il sera notamment désormais interdit de chasser sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants. Enfin, une partie du plan concerne le renforcement des formations. En plus de l’obligation d’une remise à niveau décennale des règles théoriques, les chasseurs devront se soumettre à un rappel des règles pratiques. Une formation pour les directeurs de battues va être également imposée pour 200 000 chasseurs.