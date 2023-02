Ces maires qui défient l’Etat : les abonnés des prétoires

Elus

Publié le 01/02/2023 • Par Mathilde Elie • dans : France

Sur des enjeux majeurs tels que le changement climatique ou l’accueil des réfugiés, des élus n’hésitent pas à utiliser le tribunal comme caisse de résonnance pour envoyer des messages forts à l’opinion publique. Deuxième épisode de notre série sur ces élus qui défient l’Etat.

Le 5 décembre dernier, alors qu’un campement de migrants installé dans le centre-ville doit être évacué, la maire EELV de Strasbourg (Bas-Rhin), Jeanne Barseghian, annonce qu’elle compte attaquer l’Etat pour défaillance dans la mise à l’abri des personnes à la rue. « Nos moyens (municipaux) ne suffisent pas à répondre à cette grande détresse et à cette crise humanitaire. La mise à l’abri relève de l’Etat, il y a carence, donc j’ai décidé que la ville de Strasbourg intenterait une action en responsabilité contre l’Etat, du fait de cette défaillance », a-t-elle déclaré. Sa démarche, qui n’a pas encore aboutie, est suivie par une douzaine de collectivités, dont Rennes, Nantes, Paris, Lyon ou encore Grenoble, lassées par le manque de dialogue et de perspectives de solutions.

Ce n’est pas la première fois que des élus estiment nécessaire de mettre l’Etat face à ses responsabilités. En novembre 2018, des études scientifiques évaluent les risques de submersion de la ville de Grande-Synthe (Nord) à trente ans. Une échéance impossible à accepter pour le maire écologiste de l’époque, Damien Carême, qui mène déjà, à son échelle, une politique de lutte contre le changement climatique. Il décide alors de frapper fort en entamant une procédure contre l’Etat pour son inaction climatique. Après plus de deux ans et demi de procédure judiciaire, le Conseil d’Etat rend finalement un arrêt le 1er juillet 2021 dans lequel il sanctionne le gouvernement pour inaction climatique et lui demande de prendre, dans un délai de neuf mois, « toutes les mesures utiles permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa comptabilité avec les objectifs du pays ».

Mouvement de fond

Ces deux exemples mettent en lumière un fort parallèle entre les grands enjeux mondiaux et la prise de position des collectivités. « C’est particulièrement vrai pour les questions de changement climatique et d’accueil des réfugiés car, certes, elles se posent à l’échelle internationale, mais elles ont des effets directs au niveau local », souligne Nicolas Maisetti, chercheur associé au Lab technique territoire et société de l’université Gustave-Eiffel.

« Ces initiatives entrent en résonnance avec un mouvement de fond porté par des grands réseaux d’élus locaux qui clament haut et fort que ce sont les maires et les villes qui sont les mieux placés pour prendre en charge des problématiques aussi importantes que les migrations et le changement climatique, note, pour sa part, Guillaume Gourgues, maître de conférences en sciences politiques à l’université Lyon-II. C’est une manière de connecter le local et le global, et c’était d’ailleurs l’objectif du socialisme municipal qui consistait à prendre le pouvoir localement pour agir sur de grands enjeux. »

Sensibiliser le grand public

En ligne de mire, on retrouve aussi une stratégie visant à attirer l’attention de l’opinion publique. Ainsi, le 14 janvier 2019, des maires de Seine-Saint-Denis (Saint-Denis, L’Ile-Saint-Denis, Aubervilliers, Bondy et Stains), déposent un recours contre l’Etat pour rupture d’égalité. « Sur le fronton des mairies, je vois inscrits trois mots, Liberté-Egalité-Fraternité, or, ces valeurs ne sont pas respectées au quotidien dans notre département, avait expliqué Mohamed Gnabaly, maire (SE) de L’Ile-Saint-Denis. Cette action judiciaire a pour but de sensibiliser le grand public sur la situation de nos villes. Savez-vous que l’Etat n’assure plus en totalité ses compétences régaliennes sur notre territoire ? » Les élus demandent au tribunal le versement d’un euro symbolique pour chaque collectivité en réparation des préjudices subis du fait des fautes commises par l’Etat en matière de calcul des dotations. Un jugement est attendu dans les semaines qui viennent.

« Tout cela reflète l’état des relations entre l’administration centrale et les collectivités, poursuit Guillaume Gourgues. Il y a manifestement des ruptures de dialogue assez fortes qui font que les élus se sentent légitimes pour aller en justice. »