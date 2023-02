Fin de la collecte des déchets en porte-à porte : attention aux coûts et aux effectifs

Avec l’explosion des coûts de la collecte en porte-à-porte, de nombreuses collectivités envisagent de basculer en apport volontaire. Toutefois, cette stratégie peut faire exploser les charges d’investissement et contraint à redéployer les effectifs.

Déchets : les collectivités dans l'impasse

« La révolution des poubelles, c’est maintenant », prévient Jean Dionis, président de l’agglomération d’Agen (Lot-et-Garonne), dans un billet posté sur son blog le 5 décembre 2022. La collectivité s’est en effet engagée dans une refonte en profondeur de l’organisation de la collecte des déchets. Les marges de progrès sont incontestables : le coût par habitant de la collecte des ordures ménagères résiduelles (OMR) s’élève 53 euros en moyenne en France, et il est de 65,60 euros dans l’agglomération d’Agen ! « Pour dégager des marges financières et inciter les usagers à davantage trier, nous avons décidé d’optimiser les tournées et en particulier celles des OMR », explique Éric Piquet, chef du service déchets et économie circulaire. La collectivité a choisi de remplacer la collecte en sacs trois fois par semaine, par des points d’apport volontaire (PAV) dans le centre-ville d’Agen et les centres bourgs. En milieu rural et mixte, où les usagers disposent de bacs individuels, la fréquence de collecte va être réduite d’une fois par semaine (C1) à une fois tous les quinze jours (C0,5) en 2024.

Déchets des ménages

En France, 47 % des déchets des ménages échouent dans la poubelle grise, soit 248 kilogrammes par habitant et par an (kg/hab./an). Une enquête réalisée par l’Ademe en 2019 auprès de collectivités représentant 59 millions d’habitants, révèle que 86 % d’entre eux bénéficient d’un ramassage des OMR en porte-à-porte au moins une fois par semaine (1). La collecte en C0,5 concernait à l’époque 2,4 millions d’habitants. L’apport volontaire était encore marginal et beaucoup plus utilisé dans les territoires urbains pour des raisons de manque de place notamment.

Toutefois, avec l’explosion du prix des carburants, de plus en plus de collectivités réduisent la fréquence de collecte des OMR. L’analyse des matrices des coûts remplie par plus de 1 000 collectivités révèle que les charges de précollecte (amortissement des contenants, fournitures de sacs…) et de collecte sont réduites de 10 à 15 %, lorsqu’une collectivité passe en C0,5 et le volume des ordures chute à 170 kg/hab./an. En porte-à-porte, les charges passent de 22,60 euros/hab./an à 18,50 euros/hab./an en apport volontaire (données 2021).

Précollecte des déchets

Les charges de précollecte sont très variables d’une collectivité à une autre, entre celles qui ont un parc de conteneurs déjà amorti et celles qui doivent tout acheter – jusqu’aux camions-grues pour les vider. La mise en place des points d’apport volontaire dans les centres-villes représente un investissement de plus 4,5 millions d’euros pour l’agglomération d’Agen, par exemple. 120 colonnes enterrées et semi-enterrées pour les OMR et les emballages vont être installées avec des tambours à détecteur de badge, car la collectivité a choisi de passer à la tarification incitative dès 2025.

De son côté, Valence Romans Agglo s’est lancée dans une campagne d’optimisation de la collecte des OMR dès 2016 avec un passage à l’apport volontaire pour les quarante-neuf communes de moins de 10 000 habitants en zones périurbaines et rurales, au plus tard au 31 décembre 2023. Les bacs à roulettes sont, petit à petit, remplacés par des conteneurs semi-enterrés. Plus de 510 ont déjà été installés pour un coût d’investissement de 4,8 millions d’euros. L’agglomération paie les travaux et les équipements. « Nous avons choisi le matériel pour que son amortissement et son entretien soient absorbés par l’optimisation du coût de la collecte », détaille Mickaël Berger, responsable du service études /projets de la direction gestion des déchets. « Lorsqu’une commune bascule en apport volontaire, nous récupérons la collecte en régie. Parce qu’en termes de coût et de qualité de service, nous sommes meilleurs que le privé ». La collectivité a donc dû s’équiper de trois bennes à ordures ménagères à chargement vertical équipées d’une grue, dont le coût avoisine les 430 000 euros. Elles sont particulièrement adaptées pour la collecte des ordures ménagères en PAV car ils présentent l’avantage de pouvoir optimiser les tournées grâce au compactage des déchets.

Apport volontaire

La communauté d’agglomération Lisieux Normandie a décidé d’abandonner le ramassage des ordures ménagères en porte-à-porte dès 2025. « Nous allons basculer totalement en apport volontaire, tarification incitative (2) et prestations de services. Cela représente plus de 1 200 colonnes à acquérir avec badge d’accès pour les OMR », expose Sandrine Banville, directrice générale adjointe environnement. Avec les aménagements des abords, l’achat de cabas de prétri et de 21 000 composteurs, le coût pour la collectivité est estimé à 8 millions d’euros hors taxes. « Passer à l’apport volontaire représente surtout un changement fondamental d’un point de vue social », insiste Sandrine Banville. « Parce que lorsqu’on arrête la collecte en porte-à-porte, on a encore besoin de chauffeur mais plus de ripeurs. On arrête la régie cette année. Notre personnel va être détaché auprès du privé ».

L’agglomération d’Agen a dû accompagner plus d’une centaine d’agents titulaires et contractuels. « Nous devons passer d’un effectif de 71 chauffeurs-ripeurs à 40, en quatre ans », souligne Éric Piquet. « De 2021 à 2023, notre effectif de collecte a baissé de 20 personnes. Mais notre effectif total est resté constant car nous avons accompagné chaque agent pour qu’il retrouve un travail. Nous avons formé ceux qui souhaitaient intégrer d’autres services de la collectivité comme la propreté ou la logistique. Des postes ont été créés en déchèteries, en maintenance des PAV, dans l’accompagnement au changement pour les usagers. On a renforcé les équipes dans les bureaux. Un jeune ripeur de nuit qui a un BTS informatique nous a rejoints pour gérer le système d’information en lien avec les logiciels de la tarification incitative par exemple. Huit agents ont bougé en 2022, douze devraient suivre en 2023 ».

Moyens humains

L’agglomération de Lisieux Normandie prévoit aussi de renforcer ses moyens humains, pour la communication, la prévention, la valorisation et la relation à l’usager qui va prendre une plus grande ampleur avec l’instauration de la tarification incitative. « Nous prévoyons l’équivalent de dix équivalents temps supplémentaires en rythme de croisière », précise Sandrine Banville. « Une brigade de deux agents assermentés va être créée pour accompagner les communes rurales dans la gestion des dépôts d’OMR en pied de colonnes ». Dans certaines régions comme l’Île-de-France, le problème est récurrent avec un coût élevé de nettoiement pour les collectivités, estimé entre 7 et 13 euros par habitant (Ademe 2019). Certaines en arrivent même à regretter d’avoir abandonné le porte-à-porte. Équiper les colonnes d’une pédale pour éviter que les usagers n’aient à toucher le couvercle, et diminuer la taille des sacs, apparaît comme une solution efficace pour lutter contre cette nuisance.