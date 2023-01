Financement du sport : le poids des collectivités toujours prépondérant

Economie et sport

Les collectivités territoriales dépensent deux fois plus que l’Etat, dans le sport ! Une nouvelle étude de BPCE L’Observatoire confirme le rôle central notamment du bloc communal dans ce secteur d’activité. Et décrit en parallèle la montée en puissance de la sphère privée. Etat des lieux.

« L’effort de soutien public au sport est souvent mesuré à l’aune du budget de l’État alors que la contribution des collectivités territoriales lui est nettement supérieure », rapporte le Groupe BPCE dans une nouvelle édition de son observatoire sur l’économie du sport(1).

Qu’il s’agisse de sport scolaire, de la relation avec le réseau associatif sportif local, du soutien à la pratique autonome et même d’accompagnement du sport de haut niveau, communes, intercommunalités, départements et régions constituent des « acteurs centraux du financement du sport » français.

Sur le plan chiffré, selon les estimations du Groupe BPCE, leur contribution annuelle s’élèverait en effet à 12,5 milliards d’euros, contre 6,7 milliards pour l’État dont le financement apparaît principalement porté au niveau des ministères de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur à travers l’éducation physique et sportive et la filière STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives).

Le duo bloc communal-intercommunalité

Propriétaires de 81% des 318 000 équipements sportifs, les collectivités consacrent plus du tiers (36%) de cet effort budgétaire à la construction ou la rénovation des centres aquatiques, gymnases et autres dojos.

Le bloc communal – propriétaire à lui seul de 72% de ces équipements – occupe une place centrale contribuant chaque année, à hauteur de 8 milliards d’euros (soit 64% du total). À tel point que le sport représente son deuxième poste de dépenses, derrière l’éducation, avec une tendance à la hausse de deux points, entre les deux dernières mandatures (2014-2019 versus 2008-2013).

Le « champ d’action est très local et centré sur le sport de proximité », précisent les auteurs, en référence à la construction, à la gestion et à la mise à disposition des équipements donc mais aussi aux subventions aux associations et à l’organisation de manifestations.

Les intercommunalités engagent, elles, 3,1 milliards d’euros chaque année dans le sport, intervenant le plus souvent « en complément des communes comme relais d’efficacité économique ». Avec « un poids dans le financement du sport qui est d’autant plus élevé que la densité de population est faible ».

Au niveau des départements (0,8 milliard) et des régions (0,6 milliard), l’action est « plus limitée », pour des enjeux essentiellement « extra-communaux » (financement des équipements sportifs scolaires du 2nd degré, subventionnement, soutien au sport de plus haut niveau…).

Un défi nommé vétusté…

Par ailleurs, même si « les efforts de réhabilitation des infrastructures anciennes ont été considérables ces dernières années », ce travail d’ampleur pointe également la vétusté des équipements sportifs : plus de la moitié du parc d’infrastructures construit avant 1985 n’a jamais fait l’objet de travaux.

Au-delà, les auteurs se sont également intéressés aux dépenses « sport » des collectivités, par habitant et par an. Elles peuvent ainsi varier du simple -de 49€ à 86€ par an dans des départements comme la Charente-Maritime ou l’Aude- au triple -de 137€ à 167€ par an en Vendée ou dans l’Indre-. Et de préciser que « les dépenses sportives moyennes ne sont pas forcément plus élevées dans les grandes métropoles régionales ».

Enfin, si ce travail consacre le rôle toujours prépondérant des collectivités, il confirme également une montée en puissance du secteur privé commercial, détenteur notamment de 8% des équipements. « Il est concentré sur quelques sports spécifiques (bowling, équitation, forme et santé, golf) (…) mais il progresse aussi nettement, depuis 1995, dans les sports mécaniques, les salles de sport, les terrains spécialisés », rapportent les auteurs.

Ce secteur privé marchand se pose en effet comme le « le fer de lance du développement des espaces dédiés à la pratique de disciplines récentes comme le futsal, le kinball, l’escalade indoor… Sa place s’est nettement accrue ces dernières années avec la demande de flexibilité, de pluriactivité, de bien-être et de découverte de populations plutôt urbaines, prêtes à entrer dans la logique et à payer le prix d’une activité marchande ». Et de conclure : « Parmi les équipements mis en service depuis 2005, le privé commercial a plus que doublé sa part à près de 20 %, au détriment, en particulier, des communes dont le recul a également profité aux EPCI , mais dans une moindre mesure. »

