Loi de finances 2023 : les concours financiers de l’Etat (3/5)

DÉCRYPTAGE DE LA LOI DE FINANCES POUR 2023

Comme chaque année, la Gazette et le Club Finances vous proposent un décryptage de la loi de finances par Christian Escallier, directeur général du cabinet Michel Klopfer, et Céline Bacharan, consultante associée au cabinet Michel Klopfer. Troisième volet avec les concours financiers de l’Etat prévus dans la loi de finances 2023.

Cadre des concours d’Etat

Transferts financiers aux collectivités en 2023 (LFI, art. 109, 111 et 131, état B)

Les transferts financiers de l’Etat aux collectivités atteindront près de 158,5 milliards d’euros en 2023. Ils se décomposent en trois rubriques distinctes.

La première, intitulée « concours financiers de l’Etat », totalise 55,4 milliards d’euros, regroupant :

les prélèvements sur recettes (PSR, art. 111) : 45,6 milliards d’euros en 2023, dont la DGF du bloc communal et des départements (26,9 milliards d’euros), le FCTVA (6,7 milliards d’euros) et des compensations de suppression d’impôts locaux, dont notamment la DCRTP pour 2,9 milliards d’euros et la compensation de la division par deux de la CFE et de la TFPB des établissements industriels pour 3,8 milliards d’euros ;

du bloc communal et des départements (26,9 milliards d’euros), le (6,7 milliards d’euros) et des compensations de suppression d’impôts locaux, dont notamment la pour 2,9 milliards d’euros et la compensation de la division par deux de la et de la des établissements industriels pour 3,8 milliards d’euros ; la TVA remplaçant la DGF régionale depuis 2018 (5,1 milliards d’euros) ainsi que la quote-part de TVA affectée au fonds de sauvegarde des départements depuis 2021 (278 millions d’euros en 2023) ;

les crédits de la mission « relation avec les collectivités territoriales » (RCT, art. 131, état B) : 4,4 milliards d’euros en autorisations d’engagement comprenant, notamment, la DGD (1,6 milliard d’euros), la DETR (1 milliard d’euros), la DSIL (0,6 milliard d’euros).

La deuxième rubrique, qui totalise 14,9 milliards d’euros, correspond à des subventions d’équipement spécifiques (7,6 milliards d’euros en autorisation de programme [AP], dont le nouveau fonds vert de 2 milliards d’euros) et aux dégrèvements de fiscalité (impôts locaux payés par l’Etat en lieu et place des contribuables) pour 7,3 milliards d’euros.

La troisième rubrique comprend la fiscalité transférée aux collectivités locales au fil des vagues de décentralisation et de suppressions d’impôts locaux (DMTO, TSCA, TICPE…) pour 40,1 milliards d’euros, auxquels il convient d’ajouter les 49 milliards d’euros de TVA octroyés en compensation des réformes fiscales de 2021 et 2023.

Modalités d’ajustement des concours d’Etat en 2023 (LFI, art. 109)

Depuis près de trente ans, l’Etat fixe ab initio le niveau de ses concours financiers aux collectivités et assure l’atteinte de cet objectif en compensant la hausse de certains concours par la diminution d’autres, traditionnellement des compensations d’exonérations d’impôts locaux.

De 2018 à 2022, l’article 16 de la LPFP 2018-2022 a imposé la stabilité des crédits de la première rubrique (les « concours financiers ») hors le FCTVA et la TVA remplaçant la DGF des régions.

Cette disposition sera a priori reformulée dans la loi de programmation 2023-2027.

Dans les faits, les modalités d’application de ce vieux système restent à la discrétion de l’Etat : elles changent chaque année, s’agissant tant de l’évaluation du besoin à financer (l’Etat décidant au gré des ­circonstances de prendre en charge ou non certaines augmentations) que de la répartition de l’ajustement entre les trois échelons ou du choix des dotations qui seront rabotées.

Evaluation du besoin

En 2023, les concours d’Etat de la première rubrique vont afficher une forte augmentation, en dépit de l’extinction de concours exceptionnels octroyés en 2022 (pour environ – 500 millions d’euros, dont la majoration de la DSIL « Action cœur de ville » et du plan ­Marseille en grand) :

hausse de 320 millions d’euros de la DGF du bloc communal ;

1,93 milliard d’euros au titre des deux filets de sécurité anti-inflation : 430 millions d’euros pour celui de 2022 et 1,5 milliard d’euros pour celui de 2023 ;

hausse mécanique des compensations d’exonérations fiscales (celle afférente à la division par deux des impôts fonciers industriels, évoluant comme les bases exonérées, gagnerait 183 millions d’euros à elle seule) ;

le FCTVA et la TVA des régions (rappel : hors « norme d’évolution ») sont anticipés respectivement à + 200 millions d’euros et + 411 millions d’euros de LFI à LFI.

Ces évolutions seront très majoritairement prises en charge par l’Etat. La ponction sur les variables d’ajustement, initialement fixée à 45 millions d’euros (un plus bas historique), a finalement été ramenée au montant symbolique de 15 millions d’euros.

Plusieurs points sont à noter ici :

alors même que les besoins à financer ont sensiblement progressé, il est vrai, du fait des crises successives (sanitaire, puis inflation), l’Etat a fortement réduit l’ajustement depuis 2021 (une cinquantaine de millions d’euros en 2021-2022), mais il faut garder en tête les montants antérieurs bien plus conséquents (589 millions d’euros en 2017, 293 millions d’euros en 2018, 159 millions d’euros en 2019 et 148 millions d’euros en 2020) ;

depuis 2021, le gouvernement n’établit plus de lien entre les besoins à financer et la mobilisation des variables d’ajustement. Le prélèvement est « forfaitisé » ;

attention, donc, à la « sortie de crise », notamment pour les territoires qui affichent toujours d’importantes DCRTP ou compensations relatives aux –établissements industriels (l’histoire montre que ces compensations finissent tôt ou tard par devenir des variables d’ajustement, et ce en dépit des assurances de maintien des ressources des collectivités renouvelées lors de chaque suppression d’impôt local).

Financement du besoin : les variables d’ajustement

Alors qu’en 2022 seules les régions avaient été ponctionnées (pour 50 millions d’euros), les 15 millions d’euros de 2023 seront prélevés uniquement sur les départements. Les 30 millions d’euros que le texte initial ambitionnait de prélever sur les régions ont été finalement effacés.

Comme depuis plusieurs années, le prélèvement sera calculé au prorata des recettes réelles de fonctionnement N -2 (nettes des reversements fiscaux et des produits exceptionnels). En 2023, il devrait représenter 0,021 % des RRF 2021 des départements.

En pratique, il sera ponctionné sur les deux concours de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de 2011 : la dotation de transfert des compensations d’exonération, dite « DTCE », et la DCRTP.

La dotation globale de fonctionnement en 2023

La DGF des communes et EPCI

La majoration de 320 millions d’euros et son fléchage (LFI, art. 109 et 195)

La répartition de la DGF est fondée sur les mêmes règles que les concours d’Etat : pour une enveloppe donnée (et figée depuis de nombreuses années), les hausses de certains postes, qu’elles soient mécaniques (variation de la population) ou décidées par le législateur (hausse annuelle minimale de la DSU et de la DSR) sont financées par un écrêtement de la dotation forfaitaire des communes (sous condition de potentiel fiscal) et par une réduction uniforme de la dotation de compensation des EPCI (le CFL, compétent pour fixer la répartition, a l’habitude de retenir 60/40).

En 2023, l’Etat a consenti un abondement de 320 millions d’euros (+ 1,7 %) de la DGF du bloc communal calibré pour couvrir :

la revalorisation annuelle de la dotation d’intercommunalité de 30 millions d’euros ;

la hausse de la DSU de 90 millions d’euros (dans la lignée des quatre années précédentes) ;

une hausse exceptionnelle de la DSR de 200 millions d’euros, dont la LFI prévoit qu’au moins 60 % viendront abonder la part « péréquation » que touchent 98 % des communes de moins de 10 000 habitants.

On notera au passage la suspension, en 2023, de la faculté dévolue au CFL de majorer les dotations de péréquation et la dotation d’intercommunalité au-delà des montants prévus par la LFI.

Il restera donc à financer principalement l’effet des hausses de population sur les dotations forfaitaires communales, de l’ordre de 30 à 35 millions d’euros (contre un ajustement de 240 millions d’euros environ ces trois ­dernières années).

L’abondement de 320 millions d’euros permet à la loi de suspendre l’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes. Les 30 à 35 millions d’euros d’ajustement pèseront donc exclusivement sur la dotation de compensation des EPCI en FPU. Le prélèvement, de l’ordre de 0,8 %, sera nettement inférieur à celui des années précédentes. Il reste que ce sont, de fait, les intercommunalités qui financeront l’effet « population » des communes.

Autres mesures relatives à la DGF des communes

DSR : encadrement de la part « cible » (LFI, art. 195)

Pour rappel, la DSR, qui totalisera environ 2 milliards d’euros en 2023, est allouée aux communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel financier par habitant ne dépasse pas le double de la moyenne de la strate (en pratique, presque toutes…) et comprend trois parts : la DSR « bourg-centre », réservée aux communes supportant des charges de centralité, la DSR « péréquation » et la DSR « cible », centrée sur les 10 000 plus défavorisées. Ces deux dernières sont réparties selon quatre critères : le potentiel financier par habitant (30 %), le potentiel financier par hectare (10 %), le nombre d’élèves (30 %) et la longueur de voirie (30 %).

La part « péréquation » de la DSR est soumise, depuis 2012, à un tunnel d’évolution de 90 % à 120 % d’une année sur l’autre. La LFI 2023 transpose ce chenal à la part « cible ». Il faut y voir une adaptation aux bouleversements que les réformes fiscales de 2021 occasionnent à l’indicateur de potentiel financier, critère prépondérant de ladite DSR « cible ».

Le projet de loi de finances prévoyait le remplacement du critère de longueur de voirie communale par un critère mixte de superficie, densité et population. Cette évolution, souhaitée par le CFL, reposait sur deux arguments : le caractère déclaratif et difficilement vérifiable des kilomètres de routes communales ; le fait que, assis sur un critère de propriété, il défavorisait les membres de métropole ou de communauté urbaine dont les routes sont automatiquement transférées à l’EPCI et qui n’en conservent pas moins leur caractère rural et des charges liées à l’espace. Le Sénat n’a pas voulu de cette substitution, réaffirmant la pertinence du critère « voirie » en zone rurale. Le gouvernement l’a suivi dans son texte final.

Gel de l’effort fiscal en 2023 (LFI, art. 195)

La LFI 2021 avait adapté le calcul du potentiel financier et de l’effort fiscal aux suppressions d’impôts locaux (au premier rang, celle de la TH sur les résidences principales). La LFI 2022 avait ajouté une réforme des indicateurs, intégrant au potentiel financier cinq nouvelles taxes (droits de mutation, taxe sur les pylônes…) et recentrant l’effort fiscal sur les seuls impôts communaux (en excluant les produits intercommunaux), extrayant au passage la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (Teom) et la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (Reom).

Il fut également prévu une mise en œuvre progressive de ces nouveaux indicateurs : neutralisation totale en 2022 via l’application de correctifs égaux à l’écart avant- et après-réforme, 10 % en 2023, 20 % en 2024, 40 % en 2025, 60 % en 2026, 80 % en 2027 et effet plein et entier à partir de 2028.

Le cas de l’effort fiscal fait particulièrement débat : les taux de TFPB reçus des départements sont sans lien avec les situations communales préexistantes (des communes à effort fiscal élevé ont pu récupérer un taux départemental faible et vice-versa) ; l’exclusion des produits fiscaux intercommunaux dans le calcul de l’effort fiscal communal défavorise les communes dont l’EPCI lève d’importants impôts « ménages » ; le retrait de la Teom et de la Reom modifie sensiblement les situations au regard du FPIC…

Le gouvernement a donc choisi de surseoir, pour une année de plus, à l’application du nouvel effort fiscal : sur ce critère, le correctif 2022 sera reconduit à 100 % en 2023, marquant probablement le prélude à un gel prolongé, suivi d’une refonte plus globale.

De son côté, le potentiel financier réformé va commencer à s’appliquer en 2023, dans une proportion de 10 %, comme cela est prévu.

Achèvement du rattrapage outre-mer (LFI, art. 195)

Les communes ultramarines disposent d’un régime spécifique en matière de concours de péréquation de la DGF : DSU, DSR et DNP. Elles reçoivent une Dacom constituée par un prélèvement sur les enveloppes nationales de DSU, DSR et DNP proportionnel à leur poids relatif dans la population majoré d’un coefficient historiquement fixé à 35 %. Jusqu’en 2019, la Dacom était principalement répartie en fonction de la population.

Un rapport parlementaire avait alors pointé le caractère peu péréquateur de cette clé de répartition et surtout le paradoxe selon lequel, pour nombre de communes ultramarines, la Dacom s’avérait inférieure à ce qu’elles auraient obtenu en vertu du régime métropolitain. C’est pourquoi une refonte lissée de la Dacom a été enclenchée en 2020, portant, d’une part, sur son volume, d’autre part, sur ses modalités de répartition.

D’abord, son volume est relevé : le coefficient appliqué au ratio de population est passé de 35 % en 2019 à 40,7 % en 2020, 48,9 % en 2021, 56,5 % en 2022 pour aboutir à 63 % en 2023. Cette dernière tranche de rattrapage représente 15 millions d’euros en 2023, s’ajoutant aux 44 millions d’euros cumulés antérieurs : étant financée au sein des dotations de péréquation, elle se traduit par une moindre progression des DSU et DSR des communes de métropole et par une diminution de leur DNP (dont l’enveloppe est figée).

Ensuite, à l’intérieur de la Dacom, le poids de la dotation « historique » est progressivement réduit au bénéfice d’une nouvelle dotation de péréquation outre-mer, la DPOM, répartie de manière plus péréquatrice : en 2023, elle pèsera 35 % de la Dacom totale contre 25 % en 2022 et 15 % en 2021. Toutefois, une garantie assure à chaque commune de ne pas tomber sous le ­montant de l’ancienne Dacom.

Prorogation en 2023 des avantages accordés à certaines communes nouvelles (LFI, art. 196)

Les communes nouvelles de moins de 150 000 habitants bénéficient d’une garantie de non-baisse de leurs dotations de DGF (dotation forfaitaire, DNP, DSU et DSR) les trois années suivant leur création. La LFI 2023 proroge, uniquement pour l’année 2023, le bénéfice de ces garanties pour les communes nouvelles qui y étaient éligibles pour la dernière année en 2022 (celles créées au 1er janvier 2020).

Mesures relatives à la dotation d’intercommunalité (LFI, art. 195)

La variation annuelle de la dotation d’inter­communalité par habitant d’un EPCI est encadrée : – 5 % au pire (hors garanties spécifiques), + 10 % au mieux. De par ce plafond, nombre de communautés de communes, catégorie globalement gagnante à la réforme de 2019, qui avait unifié les tarifs moyens de DGF par habitant des différents types d’EPCI, tardent à rejoindre la dotation qui résulte de l’application de leurs critères.

Aussi la LFI 2023 prévoit-elle que le plafond de + 10 % par an ne s’appliquera pas cette année aux communautés de communes cumulant trois critères :

une population inférieure à 20 000 habitants ;

un potentiel fiscal par habitant inférieur à la moyenne de catégorie ;

une dotation d’intercommunalité par habitant inférieure à la moitié de la moyenne, toutes catégories confondues.

Une cinquantaine de communautés de communes est concernée, pour un coût de 7 millions d’euros (qui sera donc absorbé par les 30 millions d’euros d’évolution annuelle de la dotation d’intercommunalité).

Cet article prévoit aussi que la ­« réalimentation » des dotations d’intercommunalité inférieures à 5 euros par habitant (sous condition de potentiel fiscal inférieur au double de la moyenne de catégorie) soit dorénavant financée au sein de l’enveloppe de dotation d’intercommunalité elle-même et non plus par prélèvement sur les variables d’ajustement de la DGF. L’effet de cette mesure devrait rester marginal, car limité aux EPCI dont la dotation d’intercommunalité est nulle et qui franchissent la condition de potentiel fiscal autorisant la réalimentation (coût de 0,3 million d’euros en 2021-2022).

Autres mesures relatives à la DGF des communes et EPCI (LFI, art. 195)

L’article 195 comprend plusieurs mesures de toilettage :

il précise que l’attribution de compensation N -1 intégrée au potentiel fiscal ou financier des communes en FPU est celle constatée au 15 février de l’année de répartition ;

il établit que la redevance d’assainissement retenue pour le calcul en N du coefficient d’intégration fiscale des EPCI, hors communautés de communes, est celle constatée dans le compte de gestion N -2 ;

il corrige un malheureux doublon de TVA des EPCI qui s’était glissé dans le texte définissant le potentiel financier après réforme fiscale ;

il supprime l’identification formelle, au sein de la DGF des communes, des anciennes dotations « commune touristique » et « ville-centre ».

La DGF des départements (LFI, art. 195)

En dehors de mesures de périmètre (recentralisation du RSA), la DGF des départements reste figée à 8,4 milliards d’euros.

Le besoin de financement interne, de l’ordre de 30 millions d’euros, résulte de la revalorisation de la dotation forfaitaire selon l’évolution de la population au tarif uniforme de 74,02 euros par habitant (environ 20 millions d’euros) et d’une accentuation des concours de péréquation (dotation de péréquation urbaine et dotation de fonctionnement minimale) fixée à un modeste + 10 millions d’euros en 2023, comme les années précédentes. Il sera classiquement couvert par un écrêtement de la dotation forfaitaire de la quarantaine de départements dont le potentiel financier par habitant excède 95 % de la moyenne nationale.

Aucun changement majeur n’est donc à attendre en 2023, ce d’autant plus que, contrairement au bloc communal, l’impact des réformes fiscales sur le potentiel financier des départements donne lieu, du moins pour l’instant, à une neutralisation permanente.

Les concours d’investissement

Création d’un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires (LFI, art. 131, état B)

Ce fonds vert, opérationnel dès janvier 2023, est doté de 2 milliards d’euros en autorisation d’engagement (AE) (500 millions d’euros en crédit de paiement [CP]).

Ses crédits sont territorialisés par région et répartis par les préfets. Son – large – champ d’action se décline en trois thématiques : amélioration de l’efficacité énergétique (rénovation thermique des bâtiments publics, éclairage public…), adaptation au changement climatique (prévention des inondations, des risques d’incendie, etc.) et amélioration du cadre de vie (zones à faibles émissions, notamment).

Notons qu’il sera accompagné d’1 milliard d’euros de prêts de la Banque des territoires.

Possibilité donnée aux préfets de majorer les taux de DETR et de DSIL selon des critères écologiques (LFI, art. 198)

En 2023, la DETR est dotée de 1 milliard d’euros en AP (comme en 2022) et la DSIL (exceptionnellement majorée en 2022 avec le financement des projets Action cœur de ville) retrouve son montant « habituel » de 570 millions d’euros (vs 900 millions d’euros en AP, en 2022).

Il est prévu que le préfet puisse désormais faire du caractère écologique des projets un critère de détermination des taux de subventionnement.

Départements : renforcement de l’information relative à la DSID (LFI, art. 199)

La LFI 2022 avait procédé à la recentralisation pleine et entière de la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID, ex-dotation globale d’équipement des départements, 212 millions d’euros) en confiant aux préfets de région la totalité de sa répartition (auparavant, 23 % de l’enveloppe était attribuée de manière péréquée).

La LFI 2023 impose aux préfets de présenter à la commission des investissements locaux du département :

les orientations de répartition de la dotation pour l’année en cours ;

la liste des projets subventionnés et un bilan de la répartition de l’année.

Augmentation des moyens des Sdis (LFI, art. 131, état B)

Le programme Sécurité civile a été abondé de 150 millions d’euros en AP et de 37,5 millions d’euros en CP au profit des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis) afin de faire face aux phénomènes intenses liés au réchauffement climatique.

Mesures diverses relatives aux concours d’Etat

Bloc communal

Augmentation et élargissement de la dotation « biodiversité » (LFI, art. 46)

La dotation pour la biodiversité et la valorisation des aménités rurales est versée sous condition de potentiel fiscal aux communes de moins de 10 000 habitants dont tout ou partie du territoire comprend un parc naturel protégé. Elle sera portée à 41,6 millions d’euros en 2023, contre 24 millions d’euros en 2022 et 10 millions d’euros en 2021.

Les conditions d’éligibilité sont élargies : la part « parc naturel national » n’est plus réservée aux communes du « cœur » de parc, et le potentiel financier plafond d’éligibilité à la part « parc naturel régional » est relevé de la moyenne de la strate au double de la moyenne de la strate.

Ajustement des critères d’éligibilité à la dotation « politique de la ville » (LFI, art. 195)

Créée en 2009, la dotation « politique de la ville » (DPV) est versée à des communes défavorisées et abritant des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) selon trois critères cumulatifs : avoir figuré au moins une année sur les trois précédentes parmi les 250 communes les plus défavorisées du classement « DSU », afficher une proportion de population résidant en QPV supérieure à 19 % et faire partie du périmètre de la politique de la ville.

La LFI 2023 met en cohérence les millésimes de calcul du ratio de population en QPV et abaisse le seuil d’éligibilité à 16 % afin d’éviter que des communes ne perdent l’éligibilité du fait de cette correction.

Le troisième critère se mesure notamment par l’existence d’au moins une convention « Anru » (Agence nationale pour la rénovation urbaine) active sur le territoire communal au 1er janvier, conduisant à des pertes de DPV lorsque lesdites conventions arrivent à échéance. Afin d’éviter cet effet indésirable, la LFI gèle la condition aux conventions « Anru » existantes au 1er ­janvier 2021.

Garantie de dotation « élu local » accordée aux communes nouvelles (LFI, art. 200)

La dotation « élu local » (108 millions d’euros prévus en 2023) est un prélèvement sur recettes de l’Etat alloué aux communes de moins de 1 000 habitants en métropole (5 000 en outre-mer) dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois la moyenne des communes comparables. Elle a pour objet de compenser les dépenses obligatoires liées notamment aux frais de formation des élus et à la revalorisation des indemnités des maires et adjoints.

Certaines communes nouvelles la perdent en ce que, après fusion, elles franchissent le plafond des 1 000 habitants. La LFI 2023 garantit à celles dont l’arrêté de création a été pris à partir du 2 janvier 2022 une attribution au moins égale à la somme des dotations préexistantes jusqu’en fin de mandat.

Réforme et majoration de la dotation pour les titres sécurisés (LFI, art. 201)

La dotation pour les titres sécurisés ­– 53 millions d’euros en 2023 – indemnise les communes assurant la délivrance de titres d’identité sécurisés. Depuis 2018, son montant était fixé à 8 580 euros par an et par station, majorés de 3 550 euros pour celles ayant enregistré plus de 1 875 demandes au cours de l’année précédente.

L’article 201 conserve cette structure, mais y ajoute une (nouvelle) majoration pour chaque station inscrite au 1er janvier à un module dématérialisé et interopérable de prise de rendez-vous. Exceptionnellement pour 2023, la date de référence pour le décompte des modules sera le 1er juillet 2023. Pour les montants unitaires de dotation, le texte renvoie à un décret.

Réforme du dispositif de ­remboursement des frais de garde, de compensation des frais de protection – fonctionnelle des élus et de la dotation « élu local » (LFI, art. 110)

La loi du 29 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale instituait, pour les communes de moins de 3 500 habitants, une compensation des charges liées à l’exercice d’un mandat local. Afin d’améliorer l’efficacité de ce dispositif, il est transformé en dotation à caractère automatique et intégré à la dotation « élu local », majorée en conséquence de 7,5 millions d’euros.

Soutien aux autorités organisatrices de la mobilité (LFI, art. 27, état B)

Un crédit de 300 millions d’euros est ouvert afin de soutenir, en 2023, les autorités organisatrices de la mobilité affectées par la crise sanitaire et la hausse des prix de l’énergie. Ile-de-France Mobilités en captera 200 millions d’euros, la province 100 millions, selon des critères qui restent à fixer.

Départements : répartition de la compensation de relèvement anticipé du RSA au 1er juillet 2022 (LFR, art. 22)

La première loi de finances rectificative pour 2022, adoptée en août, avait octroyé 120 millions d’euros aux départements en compensation du relèvement par anticipation du RSA au 1er juillet 2022 au lieu du 1er avril 2023 dans le contexte d’inflation. Mais elle n’avait pas statué sur les modalités de répartition entre bénéficiaires. Cet article précise donc que chaque département percevra une part des 120 millions proportionnelle au montant des allocations de RSA qu’il a versées en 2021.

Régions

Compensation des pertes de frais de gestion de fiscalité directe locale (LFI, art. 55 et 195)

En LFI 2014 (art. 41), dans un souci de dynamisation de la ressource, l’Etat avait remplacé l’étale dotation générale de décentralisation (DGD) formation professionnelle des régions par le reversement de 602 millions d’euros de frais de gestion de la CFE, de la CVAE et de la TH, et par 301 millions d’euros de TICPE (tout aussi étale que l’ex-DGD…), le tout assorti d’une garantie.

En 2020, grâce à l’évolution des impôts sous-jacents, auxquels les frais sont proportionnels, les 602 millions d’euros étaient devenus 704 millions d’euros. Puis, les réformes fiscales dont les effets pour les collectivités ont été ressentis en 2021 et 2023 les ont rétrécis. Ils sont budgétés à 219 millions d’euros en 2023. L’Etat a compensé via des dotations pérennes, mais figées :

depuis 2021, la perte de frais de gestion de TH : 293 millions d’euros ;

à compter de cette année, la fin des frais de gestion de la CVAE : 91 millions d’euros (art. 55).

Mais quid de la perte de 127 millions d’euros issue de la baisse des impôts de production de 2021 (division par deux de la CVAE et allègement industriel de la CFE) ? En LFI 2022 (art. 200), les régions avaient arraché une compensation de 107 millions d’euros. Le gouvernement ne comptait pas la reconduire. Rien n’y obligeait, il est vrai, dès lors que, sans ces 107 millions d’euros, le panier de ressources alloué en 2014, compensations pérennes comprises, excède déjà la DGD remplacée. En toute fin de parcours du PLFI 2023, il y a malgré tout consenti, pour une année.

Les départements, à qui la LFI 2022 (art. 199) avait attribué une compensation de perte de frais de gestion de la taxe foncière industrielle de 52 millions d’euros, n’ont pas bénéficié de la même faveur.

Dotations relatives au transfert de la gestion des aides non surfaciques du Feader et des sites terrestres classés « Natura 2 000 » (LFI, art. 172)

Les aides du fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) non liées aux surfaces agricoles, dites « non surfaciques », sont actuellement instruites et versées par des services d’Etat. Leur gestion est transférée aux régions pour la période de programmation 2023-2027 (au moins).

Une dotation de compensation de 100 millions d’euros par an, s’accompagnant de la mise à disposition de 485 ETP, leur est allouée à ce titre, dont la LFI 2023 fixe la répartition. Le même article attribue et répartit une dotation de 13,2 millions d’euros par an liée au fait que, à compter du 1er janvier 2023, les compétences relatives aux sites terrestres classés « Natura 2 000 » seront réparties entre, d’un côté, l’Etat pour leur désignation et leur évaluation, de l’autre, les régions pour la gestion des aides financières.

Complément ponctuel de dotation de continuité territoriale alloué à la collectivité de Corse (LFR, art. 7, état B)

La collectivité de Corse perçoit de l’Etat une fraction spécifique de DGD, dite « dotation de continuité territoriale » (DCT), égale à 187 millions d’euros par an et principalement dédiée au financement du déficit structurel des services de transports maritime et ferroviaire organisés avec le continent tout au long de l’année. Comme toutes les composantes de la DGD, elle est figée depuis 2009. Aux prises avec la flambée des prix énergétiques, la collectivité a obtenu un complément exceptionnel de 33 millions d’euros utilisable en 2022 et en 2023.