Développer les énergies renouvelables, et en même temps…

Transition énergétique

Publié le 31/01/2023 • Par Olivier Descamps • dans : actus experts technique, France

En commission mixte paritaire, sénateurs et députés se sont accordés sur une version commune du projet de loi « énergies renouvelables ». Le texte revient à l’Assemblée nationale mardi 31 janvier pour un vote. S’il remet l’élu local au cœur de la transition, il contient de nombreuses dispositions risquant de freiner la diversification du mix énergétique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

C’est presque une habitude désormais. Députés et sénateurs ont réussi, mardi 24 janvier, à se mettre d’accord sur une nouvelle version du projet de loi. Qui porte en l’occurrence sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables (ENR). À la surprise générale, le texte avait fait l’objet d’un large consensus à la chambre haute début novembre (lire notre article). La version de l’Assemblée nationale (lire notre article) a, quant à elle, été adoptée de justesse mardi 10 janvier. Le texte écrit en commission mixte paritaire (CMP) ne devrait pas faire non plus l’unanimité.

Un pas en avant, un pas en arrière

Publié vendredi 27 janvier, il pose beaucoup de questions. Son article 3 « résume bien le projet de loi », note Léa Le Souder, responsable de projets du Réseau pour la transition ...