Gilles ­Savary : « Les métropoles instaurent un apartheid territorial »

Publié le 07/02/2023

Il connaît les collectivités sous toutes leurs facettes. ­Gilles ­Savary a d’abord été collaborateur d’élu local, avant de devenir politologue, chef de l’opposition à Bordeaux, vice-président de la ­Gironde, député, consultant…

Depuis une trentaine d’années, il a observé à la loupe la transformation du chef-lieu de ­l’Aquitaine. Dirigée par un ­Jacques ­Chaban-Delmas au crépuscule de sa vie politique, Bordeaux avait perdu ses entrées à Paris. Avec l’arrivée ­d’Alain ­Juppé, elle a pris le train de la décentralisation. Et de la métropolisation.

La ­Gironde est devenue une France en miniature, avec une ville-centre qui se dote d’un maire EELV et des territoires voisins qui se jettent dans les bras du RN aux dernières législatives. Le reflet, dans les urnes, de la fronde des « gilets jaunes » qui avait vu les pensionnaires des ronds-points partir à l’assaut de l’hôtel de ville de ­Bordeaux. ­Alain ­Juppé avait d’ailleurs abandonné son fauteuil de premier magistrat à l’issue de ces émeutes.

Dans « La Ville inaccessible. Essai sur une fabrique de gilets jaunes » (éd. Le Bord de l’Eau, janvier 2023), Gilles Savary sonne l’alarme. Faute de développement massif des transports publics aux abords des métropoles, c’est, écrit-il, « un apartheid socioterritorial qui se dessine au sein de la République une et indivisible ».

Un cri d’alerte qui prend d’autant plus de poids quand on connaît le pedigree politique de l’auteur. Loin d’être un dangereux opposant, Gilles Savary fait partie de ces socialistes qui ont rallié Emmanuel Macron en 2017. Ce spécialiste de la mobilité est d’ailleurs toujours un dirigeant de Territoires de progrès qui entend incarner l’aile gauche de la majorité.

Les leçons de la crise des « gilets jaunes » ont-elles été tirées ?

Absolument pas. Les métropoles se ferment de plus en plus. Elles mènent des politiques de darwinisme social qui se traduisent par un séparatisme territorial. Le grand ordonnateur de l’aménagement du territoire, c’est le prix du logement. Les petits travailleurs des classes moyennes inférieures, comme les personnels des services techniques des grandes villes, ne peuvent plus habiter dans les centres urbains.

A ­Bordeaux, il leur est de plus en plus difficile d’accéder à leur lieu de travail en voiture. C’est là que le ­trafic s’est le plus fortement dégradé en France.

Et, pourtant, lorsque je siégeais au conseil général de la ­Gironde, le moindre aménagement routier était vu comme un aspirateur à voitures et déclenchait une accusation d’irresponsabilité climatique.

La lutte contre la pollution est une priorité. On ne reviendra pas sur les politiques de fermeture à la voiture qui ont rendu les grandes villes beaucoup plus agréables à vivre avec leurs terrasses étendues, leurs tramways et leurs plans de rénovation de l’ancien. L’époque, en 1983, où le socialiste ­Alain ­Chénard était battu à Nantes parce que son tram suscitait l’opposition des commerçants est révolue.

Les professions intellectuelles venues de la capitale, tout comme les classes sociales conservatrices, ont trouvé leur compte dans ces politiques. Une petite échoppe à Bordeaux vaut de l’or en barre !

Mais les urbains, qui ne veulent pas de chasseurs quand ils vont se promener dans les bois, ne peuvent dire aux ruraux « ­débrouillez-vous » quand il s’agit ­d’accéder à leur territoire. Il faut repenser les mobilités.

Les dix RER métropolitains qu’Emmanuel Macron veut mettre sur les rails sont-ils la solution miracle ?

Cela dépend ce que l’on entend par là. Rebaptisés « RER métropolitains », nos braves TER girondins ne sont aujourd’hui cadencés qu’au quart d’heure, au mieux, avec des voies qu’ils doivent partager avec d’autres trains.

Rien à voir avec ce qui se passe en Ile-de-France, où le rythme peut être d’un RER toutes les cinq minutes, voire davantage aux heures de pointe. Le trafic s’en ressent. Le RER A et B transportent respectivement chaque jour 1,4 million et 1 million de voyageurs, contre 800 000 pour l’ensemble du trafic TER.

Les RER métropolitains réclament des investissements colossaux, car ces chantiers ne se limitent pas aux infrastructures ferroviaires. Si l’on veut qu’ils soient pleins, il va falloir créer des lignes de bus et des pistes cyclables pour y accéder, construire de nouveaux parkings autour des gares…

Les régions ont-elles les reins assez solides pour mener ce chantier ?

Non. La décentralisation des TER est passée par ici. Les régions paient, mais c’est la SNCF qui décide. Elles sont prisonnières de gigantesques appels d’offres pour dix ans, fondés sur une préférence nationale implicite en faveur de ­Bombardier et Alstom.

Les TER français coûtent 8,5 milliards d’euros par an selon la Cour des comptes pour seulement 5 % des déplacements régionaux quotidiens. Le record d’Europe !

Des régions tentent d’empêcher ­certaines communautés de commu­nes de prendre la compétence « ­transport » en menaçant de les priver du ramassage scolaire, mais elles n’ont pas les ingénieurs, les bureaux d’études, les agences d’urbanisme… Elles ne possèdent pas l’expérience du report modal, de la tarification, de la billettique…

Les métropoles ont tout ça. C’est à elles, avec les RER métropolitains, de prendre en charge leur arrière-pays. C’est ce qui fonctionne bien à Lyon dans le cadre du syndicat mixte de transport, le Sytral.

Les collectivités peuvent-elles à la fois financer les RER métropolitains et les lignes à grande vitesse ?

L’Etat incite la SNCF à se payer sur la bête régionale avec la LGV de ­Bordeaux à Toulouse et Dax ou de ­Montpellier vers ­Perpignan. Les collectivités font partie de sociétés ad hoc. Durant quarante ans, elles vont payer les dépassements, voire, à terme, assurer la ­maintenance.

Pour les premières LGV vers Lyon et Le Mans, les contribuables locaux n’ont pas participé. Là, les populations rurales qui se trouvent à moins d’une heure d’une gare vont devoir acquitter un impôt. Alors même qu’elles prendront très peu le TGV…

Pendant ce temps-là, les collecti­vités franciliennes refusent de financer des lignes qui arrivent chez elles. Les LGV sont le dernier spasme de l’impérialisme parisien. Elles ne représentent que 400 000 voyageurs par jour. Le prolongement à partir de ­Bordeaux jusqu’à ­Toulouse et Dax, c’est l’équivalent de 35 euros d’argent public par voyageur pendant cinquante ans.

Parallèlement, les liaisons d’aménagement du territoire périclitent, comme à Clermont-Ferrand. A ­Limoges, le groupe Legrand menace de partir.

Plutôt que de faire des prolongements TGV de ­Bordeaux vers ­Toulouse, il aurait mieux valu créer une « ligne nouvelle » Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. C’est-à-dire mettre des trains qui roulent moins vite que les TGV, à 280 kilomètres par heure, mais beaucoup moins coûteux. C’est la bonne solution aussi entre Marseille et Nice et entre Paris et la Normandie où les liaisons sont dans un état déplorable.