Retraites : les fonctionnaires territoriaux toujours en colère mais moins mobilisés

Publié le 31/01/2023

Si les agents territoriaux étaient moins nombreux à défiler dans les rues le 31 janvier, la grogne contre le projet de réforme des retraites reste forte. Une colère redoublée à la suite des vidéos du gouvernement reçues via leurs mails personnels et la mise en lumière des projets guère transparents de gel des rémunérations et des recrutements.

