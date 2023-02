Une organisation du travail soignée réduit les absences

Prévention

Les conditions de travail jouent un rôle déterminant dans le processus qui conduit un agent à s’arrêter. Les améliorer permet de faire baisser l’absentéisme.

Premier Plan santé au travail dans la fonction publique, réforme de la médecine professionnelle, nouvelles dispositions pour le reclassement des agents reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions… l’année 2022 a donné des outils innovants aux collectivités pour gérer les risques professionnels. De quoi mieux organiser la prévention pour réduire l’absentéisme. Phénomène qui est intimement lié aux conditions de travail, à la fois matérielles, organisationnelles et ­psychosociales. La prévention en la matière oblige donc à interroger toutes les dimensions qui impactent la santé physique et psychique des agents. « Le travail est malade de nos processus, de nos modes de management et d’organisation… Il faut soigner le travail si l’on veut guérir les agents ! » préconisait ­Michel ­Vayssié, directeur général des services de Bordeaux métropole (1), lors du Club RH 2022 de « La Gazette ». Reste à savoir comment.

L’importance de garder un lien

« Il s’agit de développer une palette de réponses pour couvrir toutes les situations car les déterminants ne sont pas les mêmes pour tous », suggère ­Matthieu ­Girier, directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire ( CHU ) de ­Bordeaux (2). L’établissement utilise un damier « QVT » (qualité de vie au travail) pour croiser les sphères de fragilités des personnels avec les thématiques de prévention.

Définition « L’absentéisme correspond aux absences qui auraient pu être évitées par une prévention suffisamment précoce des facteurs de dégradation des conditions de travail : […] organisation du travail, qualité de la relation d’emploi, conciliation des temps professionnels et privés. » Source : « Guide d’accompagnement des CDG aux collectivités sur la mise en œuvre des lignes de gestion », fiche action n° 23 « Prévenir l’absentéisme », FNCDG, 2020.

L’« unité mobilité santé » du CHU de ­Bordeaux, composée de cinq gestionnaires de catégorie C, ne s’occupe que des absences pour raison de santé, en plaçant le lien au cœur de sa démarche. Le fait de constituer ce lien tôt dans la prise en charge et l’organisation systématique d’entretiens de reprise sont, de l’avis de tous, des facteurs déterminants pour le retour à l’emploi. « Quand il y a des absences, il ne faut jamais laisser s’enliser les situations et favoriser au maximum le retour de l’agent. Nous avons des réunions médicosociales mensuelles et une cellule d’appui à la DRH pour assurer le suivi », indique ­Claire ­Vincent, DRH de Nîmes (3).

Un numéro vert dédié



Selon ­Vincent ­Lescaillez, directeur général adjoint « RH et administration générale » mutualisé de la ville et de la métropole de ­Bordeaux (4), « la qualité et l’efficacité de la réponse dépendent directement de la qualité du diagnostic », réalisé dans son administration par une cellule risques psychosociaux ( RPS ) pluridisciplinaire. En 2023, des tests de détection du stress professionnel vont être proposés aux agents.

Du côté d’­Orléans, la ville et la métropole (5) ont mis en place un numéro vert « RPS », dont les appels sont pris en charge par la psychologue du travail. Cela permet d’identifier les risques précocement et de déclencher une prise en charge adéquate (médiation, accompagnement psychologique ou social…).

Un droit fondamental L’Organisation internationale du travail a élevé, en juin 2022, le « droit à un environnement de travail sûr et sain » au rang des principes et droits fondamentaux au travail.

Toujours à ­Orléans, les actions de prévention menées au sein de la direction de l’assainissement ont fait tomber le taux d’absentéisme à 4 %. « Nous avons réalisé une analyse systématique des accidents de travail, formé les agents aux gestes et postures, instauré des roulements, acheté des véhicules confortables, aménagé des salles de pause, de restauration, de renfort musculaire, des vestiaires avec des douches chaudes et acheté des armoires de séchages pour les vêtements, que l’on a ­commencé à déployer dans d’autres services », rapporte ­Camille ­Margollé, responsable du service de la qualité de vie au travail.

Ces mesures éprouvées servent désormais d’exemple dans d’autres services. « Il faut entre cinq à six ans pour constater des résultats », tient à préciser ­Camille Margollé. Réduire les risques physiques reste incontournable. Dans cette optique, Nîmes a fait l’acquisition de deux exosquelettes pour les agents de son service « manutention ». L’un pour les membres supérieurs, l’autre pour les membres inférieurs. « L’expérience n’a pas vraiment été concluante mais nous allons mener une expérimentation tournante dans les services. Les jardiniers notamment pourraient être intéressés », rapporte ­Claire ­Vincent.

Une gestion dynamique des âges

Selon la Fondation Jean-Jaurès (6), « les employeurs affichant les taux d’absentéisme les plus bas ont tous une stratégie de prévention sur le long terme. Celle-ci comporte une approche de prévention primaire, une implication de tous les acteurs et un investissement dans la formation ». On pourrait ajouter de la communication interne pour diffuser les bonnes pratiques, les règles de sécurité et rappeler les conséquences des absences pour les agents et la collectivité. La valorisation des carrières, par la mobilité interne et la formation, doit éviter l’usure physique et psychologique.

« Certains agents restent toute leur vie sur un poste de travail. Nous devons accompagner une gestion dynamique des âges et des compétences tout au long de la carrière, qu’elle soit courte ou longue dans la territoriale. Au ­Québec, tous les étudiants ont un livret avec leurs compétences transférables. On pourrait s’en inspirer », propose ­Hélène ­Ollier, directrice adjointe du centre de gestion de la Haute-Garonne (7).

Quant aux facilités d’organisation – offertes grâce au télé­travail et à des horaires variables notamment –, elles semblent désormais incontournables. « Quoi que l’on en pense, c’est un fait, il y a une évolution du rapport au travail et une porosité vie professionnelle – vie personnelle qui agit sur les arrêts. C’est vital de le prendre en compte », affirme ­Hélène ­Ollier.

« Les arrêts volontaires sont plutôt courts et à associer à une stratégie de retrait » Nicole Rascle, professeure de psychologie de la santé à l’université de Bordeaux « Des recherches scientifiques se sont intéressées à l’absentéisme et à ses déterminants. Une étude européenne, portant sur les risques psychosociaux, montre que le harcèlement, le manque de soutien, l’insé­curité professionnelle et le conflit travail-famille augmentent la fréquence des absences. Tandis que le manque de latitude décisionnelle ou le travail à temps partiel en impactent la durée. Lorsqu’elle est involontaire, l’absence est plus longue et à relier à la maladie et aux problèmes familiaux. Les arrêts volontaires sont plutôt courts et à associer à une stratégie de retrait, de récupération car on ne parvient plus à faire face à des conditions de travail occasionnant de la souffrance. Globalement, un contexte de risques psychosociaux crée de l’insatisfaction professionnelle qui entraîne des absences. En revanche, lorsque les conditions de travail sont difficiles mais qu’il y a des ressources collectives, des possibilités de prises de décision, de participation, on constate peu d’absences. Deux éléments sont déterminants dans la variation des occurrences : les charges familiales et le management. »

Des adaptations aux maladies chroniques extraprofessionnelles Si certains agents sont malades à cause du travail, d’autres travaillent avec un problème de santé sans lien direct avec leur activité professionnelle. Ainsi, 15 % de la population seraient atteints de « maladies chroniques évolutives » (diabètes, poly­arthrite rhumatoïde, cancer, affections cardiovasculaires ou psychiques…) entraînant des arrêts. Certaines de ces absences ne sont pas directement liées à l’affection elle-même mais à l’incapacité pour l’agent de venir travailler, faute de pouvoir en gérer les effets secondaires ou de prendre son traitement. Or, selon plusieurs interlocuteurs, ces freins peuvent facilement être levés en autorisant l’agent à quitter son poste en cas de besoin, en le changeant de bureau pour le rapprocher des sanitaires ou en instituant des jours de télétravail volants pour les jours où il ne se sentirait pas suffisamment en forme pour se déplacer.

Les économies réalisées avec le jour de carence ont permis l’achat d’équipements [Ville et CCAS de Mérignac (Gironde), 1 400 agents, 74 000 hab.] Le plan d’actions pour l’amélioration des conditions de travail et de lutte contre l’absentéisme de ­Mérignac a été défini en 2019, avec le soutien de l’agence régionale pour l’amélioration des conditions de travail. Il repose notamment sur la connaissance et le suivi de l’absentéisme (sur la base de la méthode de calcul de l’Asso­ciation des DRH des grandes collectivités), sur de la communication interne et sur la responsabilisation de l’encadrement, « pour que tout le monde se sente concerné », souligne ­Elodie ­Portelli, directrice générale des services. Pour réduire la pénibilité, outre l’achat de matériels, la collectivité essaie d’avoir une approche intégrée des risques lors des rénovations et constructions de bâtiments. Les 70 000 euros d’économies réalisées avec le jour de carence ont été réinvestis dans l’achat de nouveaux équipements et les remplacements. A cela s’ajoutent, pêle-mêle, des ­formations pour renforcer la culture de la prévention, un fléchage des apprentis sur les métiers les plus pénibles, un poste à la DRH dédié aux reclassements, une revue régulière des situations individuelles dans les directions. La collectivité mobilise aussi la période de préparation au reclassement. Elle a été la première à en signer une en Gironde. « Nous avons un dispositif multifactoriel », résume ­la DGS. Avec comme résultat le recul d’un point du taux d’absentéisme, avant que le Covid ne vienne contrarier cette baisse. Contact : Elodie Portelli, e.portelli@merignac.com

