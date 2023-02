Le long chemin des îles de la mer d’Iroise vers l’autonomie énergétique

Transition écologique

Publié le 09/02/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : actus experts technique, Innovations et Territoires, Régions

Non connectées au réseau électrique du continent, les îles de Sein, Molène et Ouessant sont alimentées par des centrales à fioul très polluantes, dont les coûts de production sont très élevés. Elles mènent des actions de maîtrise de la consommation de l’énergie et de développement des énergies renouvelables afin de tendre à l’autonomie.

Pas facile d’atteindre l’auto­nomie énergétique. Depuis bientôt vingt ans, trois petites îles situées à la pointe du Finistère, Sein, Ouessant­ et Molène, y travaillent, mais la tâche est ardue. De multiples projets ont été lancés, pour un résultat très modeste.

Ces îles ont en commun de ne pas être raccordées au réseau de distribution électrique. L’électricité est produite sur place par des groupes électrogènes alimentés au fioul. Avec une consommation de 9 000 mégawattheures (MWh) en 2020, elles importent environ 2,6 millions de litres de fioul par an.

Ce chiffre est tabou, car le surcoût lié au tarif du fioul, au transport et à l’entretien est énorme. Le prix de production du mégawatt est au moins trois fois plus cher que sur le continent. Sans parler des gaz à effet de serre. Une empreinte carbone difficile à digérer pour ces îles qui revendiquent le bon air du large ! « Molène consomme 1 200 litres de fioul par jour », avoue son maire, Didier Delhalle.

Pour y remédier, les initiatives se sont multipliées : boucle énergétique locale, programme de réseau intelligent, projet « territoire à énergie positive pour la croissance verte » pour les îles du ­Finistère, programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) des îles du Ponant, dispositifs « rénov’îles », ­« mobilisons les Bretons aux ­transitions »…

Economiseurs d’eau, leds…

Dès 2005, une première opération de maîtrise de la consommation d’énergie a été lancée sur Sein par la région Bretagne, l’Ademe et EDF : distribution d’ampoules basse consommation, d’économiseurs d’eau, de réfrigérateurs et de congélateurs de classe A +. En 2009, c’était au tour de Molène et d’Ouessant. De 2016 à 2019, l’ensemble des luminaires a aussi été remplacé par des leds.

En dix ans, 18 % des ­bâtiments ont été rénovés et plus de 2 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques installés, produisant 405,8 MWh pour un investissement de 2,7 millions d’euros. Ces actions auraient dû permettre de réduire la consommation d’énergie de 3 760 MWh par an. Mais il n’en est rien. Elle reste stable. L’explication avancée par les acteurs est « l’effet rebond » des gens qui chaufferaient davantage leur logement et la hausse du nombre de touristes et d’activités.

La PPE signée en 2016 prévoyait de réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre en trois ans. En 2012, le facteur d’émission était de 777 grammes par kilowattheure (kWh). Dix ans plus tard, il est à peine plus faible au ­global (741 g/kWh). Elle prévoyait aussi ­d’atteindre 100 % d’ ENR d’ici à 2030, mais la production d’ENR (photovoltaïque uniquement) ne décolle pas. Elle représente 1 % pour Molène, 3,5 % pour Ouessant et 12 % pour Sein – une diminution théorique de 177 000 litres de fioul par an.

Une hydrolienne à Ouessant

Espoir important, Sabella, le projet d’hydrolienne à Ouessant patine aussi. « Cela fait quinze ans que nous y travaillons », calcule Denis ­Palluel, maire de la commune. D’une puissance d’injection de 1 MW, elle est expérimentée depuis juin 2015. Trois autres hydroliennes de 2 MW chacune devaient être immergées en 2019 pour fournir jusqu’à 70 % de l’énergie de l’île, mais la première, remise à l’eau en avril 2022, est toujours en phase de test. « Parfois, la nuit, Sabella apporte 30 à 40 % des besoins de l’île », affirme cependant le maire.

Les insulaires misent beaucoup sur trois nouveaux projets d’ENR : deux installations photovoltaïques et, surtout, une première éolienne. Le projet photovoltaïque le plus important se situe sur l’impluvium de Molène. Il s’agit d’une dalle de 4 500 mètres carrés qui permet de récolter l’eau de pluie. Sans altérer cette surface de collecte indispensable, les panneaux photo­voltaïques devraient produire 800 MWh par an.

« Le projet a été repoussé, car c’est une zone classée. Mais le permis de construire a été déposé en décembre 2022. Cette centrale prendrait en charge 70 % des besoins de l’île », se réjouit Didier Delhalle. A condition d’y associer un moyen de stockage (la piste de l’hydrogène est évoquée).

La menace de sécheresse

A condition, aussi, que la sécheresse ne vienne pas ruiner ces efforts. Car cet été, Molène a dû faire appel à un osmoseur pour la première fois afin de désaliniser l’eau de mer et produire de l’eau potable. Un équipement très énergivore. L’unité de désalinisation de Sein consomme plus 150 MWh par an ; c’est le principal poste de consommation d’énergie.

Le projet le plus emblématique est sûrement la pose d’une première éolienne prévue en 2024. C’est aussi le plus problématique, comme en témoigne le maire d’Ouessant. « Le souci est de savoir où la mettre, car tout est en site classé. Le permis de construire de notre éolienne est d’ailleurs attaqué au tribunal administratif » regrette l’élu, qui a essuyé un vent d’opposition de la part d’un collectif. Même en intégrant l’ensemble des projets en cours, la diminution théorique des consommations de fioul s’élèverait seulement à environ 584 000 litres par an. Le chemin vers l’autonomie est encore bien long.

Le maire de Sein compte sur l’arrivée de l’éolien Jusqu’à la pose des premiers panneaux photovoltaïques et l’installation d’une batterie de 200 kWh en 2017, l’île de Sein consommait 400 tonnes de fioul par an. La production d’énergie solaire atteint aujourd’hui 170 MWh par an. Mais le résultat est modeste : sur l’année 2021, l’ensemble du dispositif a permis d’arrêter le groupe électrogène seulement pendant 321 heures. « Au total, cela représente environ 20 % de nos besoins. Nous avons réduit de 100 tonnes notre consommation de fioul annuelle. Avec la future éolienne, quand il y aura du vent et du soleil, nous serons autonomes », se réjouit le maire, Didier ­Fouquet, qui mise beaucoup sur le projet éolien à l’étude depuis 2015. Un permis de construire a été déposé en 2018 pour une éolienne de 250 kW qui devrait produire 760 MWh. Ce qui porterait la part des énergies renouvelables à 65 %. EDF a prévu d’augmenter de 50 % les capacités de la batterie de l’île pour stocker cette production. La société Enez Sun, porteuse du projet, a été créée le 20 septembre entre EDF, le syndicat départemental d’énergie du ­Finistère et la commune. Au grand dam de l’asso­ciation citoyenne Ile de Sein énergie, créée en 2012, qui souhaite également rendre l’île autonome en énergie, mais sans EDF. La participation de la commune à Enez Sun est symbolique (10 %), mais permettra au maire de siéger au conseil d’administration. Cette opération est sans frais pour l’île, qui percevra une redevance ­d’occupation du sol.