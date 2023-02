Cité éducative, contrat de ville : Olivier Klein défend le « sur-mesure »

Education

03/02/2023 • Par Olivier Schneid

Invité d’une conférence organisée mardi 24 janvier 2023, à Paris, par l’Institut Montaigne, le ministre de la Ville, Olivier Klein, a défendu une politique en direction des quartiers populaires impliquant leurs habitants plus largement que par le passé. Il a aussi réitéré son intérêt pour les cités éducatives, en présence de représentants de communes concernées par ce dispositif.

« Les jeunes de quartiers s’occupent plus de tâches quotidiennes que ceux de milieux favorisés : ils font les courses, s’occupent de leurs frères et sœurs, etc. Ils ont par conséquent moins de temps pour penser à leur avenir. » Etudiante à Sciences Po Paris, engagée dans les Entretiens de l’excellence, une association dont la vocation est de lutter contre les inégalités d’accès à l’enseignement, Jade Ricouart relate son expérience d’accompagnement d’élèves de la Cité éducative de Laxou (Meurthe-et-Moselle). Mais aussi son propre parcours.

D’origine vietnamienne, issue d’une famille arrivée en France dans les années 70, sa mère a vécu dans un quartier pauvre et fait une classe préparatoire puis une grande école. « Sa réussite a facilité la mienne », confie-t-elle, comme un message d’espoir.

Jusqu’en 2027

Lancées en 2019, avec la labellisation de 80 territoires – ils sont aujourd’hui 200 -, les Cités éducatives ont occupé une large part de la conférence organisée par l’Institut Montaigne, mardi 24 janvier 2023, à Paris, autour du rapport intitulé « L’avenir se joue dans les quartiers pauvres » publié par ce think tank en juin 2022.

Alors maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), le désormais ministre de la Ville et du Logement Olivier Klein en est le corédacteur. « L’une de mes premières annonces a été de prolonger ce dispositif, jusqu’en 2027 », rappelle-t-il, entendant illustrer ainsi l’intérêt que le gouvernement y porte.

Temps long

À la tribune, deux représentants de collectivités locales qui s’en sont dotées : Chanteloup-les-Vignes (Yvelines) et Loos (Nord). La première est pionnière en la matière. Sa réflexion sur l’esprit d’un tel projet, qui est de réunir tous les acteurs éducatifs d’un territoire, date de 2016, explique le directeur de cabinet de la maire, Rémi Engrand. Avant donc que le premier quinquennat Macron ne lance le dispositif.

Il se réjouit de la perspective de voir inauguré, en septembre 2024, un « super campus » nommé Cité Simone-Veil, qu’il qualifie de « colonne vertébrale de la deuxième phase du programme local de renouvellement urbain ».

Le premier acte a consisté à « rétablir un minimum vital » dans une commune de 10 000 habitants à la « situation sociale explosive, avec un habitat extrêmement dégradé », explicite-t-il. « La politique de la ville relève du temps long, commente-t-il : d’abord, on gère les priorités ; ensuite, on fait grandir le territoire. »

« Et ça marche, poursuit-il. Ce n’est pas de l’argent public jeté par les fenêtres pour des problématiques qu’on n’arrive pas à résoudre, comme on peut l’entendre, s’agace-t-il. On rend des quartiers plus attractifs et on tire des populations vers le haut. »

La population « s’impatiente »

L’autre collectivité, Loos, commune de la Métropole européenne de Lille (MEL) est représentée par sa maire, Anne Voituriez. Elle aussi a un projet de cité éducative en cours, dans le quartier des Oliveaux, qui abrite le tiers de la population, environ 7 000 habitants. Les travaux de la future Cité des enfants débuteront cette année. D’une manière générale, elle regrette que les projets urbains mettent autant de temps à se concrétiser, alors que la population « s’impatiente ».

« Les gens ne comprennent pas que ce soit aussi long », témoigne-t-elle, avant « d’interpeller » Olivier Klein sur les délais incompressibles, entre étude d’impact, enquête publique et recours. Elle évoque la création d’une Maison des initiatives, futur guichet unique d’insertion à l’emploi pour les jeunes. Situé dans une zone de champs captants, c’est-à-dire comprenant des captages d’eau potable, le dossier est soumis à des procédures spécifiques. « C’est extrêmement long, pouvez-vous nous aider, monsieur le ministre ? » lance-t-elle. « J’ai le même problème à Clichy-sous-Bois », lâche l’intéressé.

Un « pognon de dingue », vraiment ?

Coauteur du rapport de l’Institut Montaigne, Olivier Klein était, bien sûr, ce jour-là attendu comme ministre en charge de la politique menée par l’État dans ces quartiers. Des territoires qui, non seulement, affichent un taux de pauvreté de 35%, la moyenne nationale étant de 15%, mais comptent « moins de services publics qu’ailleurs : moins de policiers, moins de magistrats, des enseignants moins expérimentés ou encore moins de médecins », insiste l’autre rédacteur du document, le consultant Hakim El Karoui. Qui s’insurge contre le « cliché » qualifiant de « pognon de dingue » l’argent public injecté dans ces lieux, et cite une donnée contre-intuitive : département le plus pauvre de France, la Seine-Saint-Denis est le huitième contributeur au financement de la protection sociale mais le dernier receveur, car il est aussi le plus jeune.

Il loue l’action de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) – qu’a présidée Olivier Klein jusqu’à son entrée au gouvernement -, dont les programmes représentent « un effort public massif, et surtout de l’ingénierie ». Mais il estime que le « terreau humain n’est pas assez cultivé ». Aussi prône-t-il un « ANRU des habitants ». Une formule vantée par l’Institut Montaigne derrière laquelle il y a l’idée de mettre plus l’accent sur la demande des populations.

Associer les habitants

« Faire de la politique de la ville sans associer les habitants n’a aucun sens », approuve Olivier Klein. « Élus et associations, nous avons tendance à parler pour eux, s’excuse-t-il presque. Comment fait-on pour vraiment les entendre ? »

« La question se pose à l’heure de l’écriture des nouveaux contrats de ville », poursuit-il, en défendant la mise en place, « dans chaque quartier populaire, de conseils locaux de la refondation, pour reprendre le vocabulaire du président de la République », glisse-t-il.

Il préconise du « sur-mesure », tandis qu’il « revient à l’État de définir une boussole d’actions puis de donner les moyens d’une politique qui ne doit pas se construire à Paris ».