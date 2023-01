Baromètre du numérique : les usagers plus en difficulté face à la démat’

Numérique

Publié le 30/01/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La part des usagers rencontrant des difficultés pour effectuer des démarches administratives en ligne est en augmentation, selon la dernière édition du baromètre du numérique, présentée lundi 30 janvier.

