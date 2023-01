Comment doit procéder la commune pour régler les condamnations prononcées contre elle au titre des dépens ?

Finances locales

Publié le 30/01/2023 • Par Léna Jabre • dans : Réponses ministérielles, Réponses ministérielles finances

Réponse du ministère auprès du ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des Comptes publics : Le décret n° 2022-505 du 23 mars 2022 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé détermine les pièces qui doivent être produites par une collectivité à son comptable afin que ce dernier puisse exercer les contrôles qui lui incombent avant de payer la dépense.

S’agissant du versement d’une somme relative à une condamnation aux dépens, conformément à la rubrique 1521 du décret du 23 mars 2022 précité, sont requis une copie de la décision de justice, ainsi qu’un état exécutoire des dépens ou une ordonnance de taxe rendue par le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet ou le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

Aussi, un état de frais d’avocat ne saurait constituer une pièce justificative valable.

Par ailleurs, l’article 107 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l’expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire. »

Par conséquent, au regard de ces deux dispositions, le comptable public local est fondé à demander la transmission par l’ordonnateur d’un document du greffe de la juridiction afin de connaître le montant de la condamnation aux dépens.