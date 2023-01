Social : les CCAS veulent peser sur le futur Pacte des solidarités

Centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Publié le 31/01/2023 • Par Isabelle Raynaud • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Le président de l'Union nationale des CCAS, Luc Carvounas, a profité de la cérémonie des voeux pour demander plus d'échanges avec le gouvernement sur les politiques sociales.

L’Union nationales des centres communaux et intercommunaux d’action sociale organisait, le 25 janvier, sa traditionnelle cérémonie des voeux. L’occasion, pour le président de l’Unccas, Luc Carvounas, maire (PS) d’Alfortville (Val-de-Marne), de mettre en avant le rôle central des CCAS et demander plus d’écoute du gouvernement. L’Unccas ambitionne de « devenir un puissant lobby du social », a-t-il déclaré.

Première cible dans la ligne de mire : le futur Pacte des solidarités que doit présenter en mars le ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe – présent à la cérémonie de vœux. « Nous attendons des gages sur le futur Pacte des solidarités », a ...

